Była gwiazda TVP wchodzi do Polsatu? To nie koniec zmian!

W „Halo tu Polsat” szykują się kolejne zmiany personalne. Po rozstaniu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ze stacją pojawiły się informacje o następnych przetasowaniach w ekipie śniadaniówki. Według ustaleń Plejady do zespołu prowadzących ma dołączyć Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska nową gospodynią „Halo tu Polsat”?

W Polsacie trwa przebudowa zespołu prowadzących „Halo tu Polsat”. Jak wynika z informacji Plejady, władze stacji pracują nad nowym składem gospodarzy programu, a Ida Nowakowska ma zastąpić jedną z dotychczasowych prowadzących.

To kolejna zmiana w śniadaniówce po decyzji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy poinformowali o zakończeniu współpracy z Polsatem. Według osoby związanej ze stacją na tym personalne roszady się nie skończą.

„Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie są jedyni. Zniknięć będzie więcej. Ida Nowakowska dołączy do prowadzących „Halo tu Polsat!”, zajmując miejsce jednej z dotychczasowych gospodyń. Program wciąż będzie nadawany trzy razy w tygodniu — kolejny raz Edwardowi Miszczakowi nie udało się przewalczyć pomysłu rozciągnięcia śniadaniówki na cały tydzień. Zmiany osobowe to m.in. pokłosie tych decyzji” — mówi Plejadzie osoba związana z Polsatem.

Ida Nowakowska wróci do duetu z Tomaszem Wolnym?

Wśród prowadzących „Halo tu Polsat” znajduje się Tomasz Wolny. To właśnie z nim Ida Nowakowska przez niemal pięć lat tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów programu „Pytanie na śniadanie”.

Oboje pracowali przy śniadaniówce TVP w czasie, gdy prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski. Ich współpraca spotykała się z dużą sympatią widzów, a prowadzący byli kojarzeni z naturalną chemią na antenie.

Ida Nowakowska. Od „Pytania na śniadanie” do Polsatu

Ida Nowakowska-Herndon jest polsko-amerykańską tancerką, aktorką i osobowością telewizyjną. Urodziła się 7 grudnia 1990 roku w Warszawie. Przez lata należała do grona najbardziej rozpoznawalnych prezenterek Telewizji Polskiej.

W TVP prowadziła między innymi „Pytanie na śniadanie” oraz „The Voice Kids”. Widzowie mogli oglądać ją także w programach tanecznych „Dance Dance Dance” i „You Can Dance – Nowa generacja”.

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