Tak dziś wyglądają wnuki największych gwiazd Hollywood. Niektórych trudno odróżnić od słynnych dziadków

Sławne nazwisko potrafi otworzyć wiele drzwi, ale równie często staje się ogromnym ciężarem. Dzieci i wnuki legend kina oraz muzyki od najmłodszych lat żyją pod lupą mediów i fanów.

Wnuki gwiazd nie zawsze idą w ich ślady

Część z nich świadomie wybrała życie z dala od blasku fleszy, inni z powodzeniem budują własną karierę. Łączy ich jedno – choć obrali różne drogi, trudno nie dostrzec rodzinnego podobieństwa do ich słynnych przodków. Wnuczka Audrey Hepburn została artystką i kontynuuje jej misję. Wnuk Elizabeth Taylor, który już na pierwszy rzut oka przypomina słynną babcię, pielęgnuje jej charytatywny dorobek. Wnuczka Ingrid Bergman połączyła modę z nauką, inni pracują bez obciążeń i kompleksów na swoją markę.

Choć każde z nich wybrało inną drogę, wnuki największych ikon kina i muzyki udowadniają, że słynne nazwisko nie musi oznaczać kopiowania rodzinnej kariery. Jedni pozostali w świecie filmu, inni postawili na sztukę, działalność społeczną, naukę czy biznes, budując własną tożsamość poza cieniem legend Hollywood.

Wnuczka Audrey Hepburn została artystką i kontynuuje jej misję



Emma Ferrer nie zdecydowała się na karierę aktorską, ale podobnie jak jej babcia Audrey Hepburn związała swoje życie ze sztuką i działalnością humanitarną. Pracuje jako malarka i modelka, a rozgłos przyniósł jej debiut na okładce „Harper's Bazaar” w 2014 roku.

W ostatnich latach zaprezentowała swoją pierwszą indywidualną wystawę instytucjonalną w Stanach Zjednoczonych, „Emma Kathleen Hepburn Ferrer: The Unicorn, and Other Creatures of Hope”, organizowaną na Uniwersytecie Massachusetts w Dartmouth w latach 2025-2026. Angażuje się również w działalność UNICEF-u i UNHCR, kontynuując humanitarne dziedzictwo swojej babci.



Camille Gottlieb pielęgnuje pamięć o Grace Kelly



Wnuczka Grace Kelly nie jest częścią linii sukcesji, ale pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych członkiń książęcej rodziny Monaco. Camille Gottlieb rozwija działalność jako influencerka i aktywistka.

W 2017 roku założyła organizację Be Safe Monaco, promującą walkę z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Jednocześnie podkreśla, że zależy jej na pielęgnowaniu pamięci o legendarnej babci, którą określa jako wzór gracji i elegancji.



Billie Lourd kontynuuje aktorską tradycję



Billie Lourd jest córką Carrie Fisher i wnuczką Debbie Reynolds. Aktorka zadebiutowała na wielkim ekranie w filmie „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”, a później wystąpiła m.in. w serialach „Królowe krzyku” i „American Horror Story” oraz filmach „Ticket to Paradise” i „The Last Showgirl”.

Jej życie naznaczyła osobista tragedia. W 2016 roku w odstępie jednego dnia straciła matkę i babcię. Jak przyznała po latach, była to jedna z najtrudniejszych chwil w jej życiu.



Chris Pine odziedziczył talent po hollywoodzkiej pionierce horroru



Niewielu fanów aktora zdaje sobie sprawę, że jego babcią była Anne Gwynne, jedna z pierwszych hollywoodzkich królowych krzyku. Występowała w klasycznych horrorach u boku takich gwiazd jak Bela Lugosi czy Boris Karloff.

Chris Pine wspominał, że ogromną radość sprawiło jego rodzinie wykorzystanie jednego z filmów Gwynne w produkcji Quentina Tarantino „Pewnego razu w Hollywood”.



Quinn Tivey dba o dziedzictwo Elizabeth Taylor



Wnuk Elizabeth Taylor zwraca uwagę nie tylko uderzającym podobieństwem do słynnej babci. Quinn Tivey angażuje się także w pielęgnowanie jej dorobku jako współpowiernik majątku aktorki i członek zarządu Fundacji Elizabeth Taylor AIDS.

Sam wielokrotnie opowiadał o prywatnym obliczu gwiazdy, wspominając wspólnie spędzony czas z dala od hollywoodzkiego blichtru.



Riley Keough pracuje na siebie



Najstarsza wnuczka Elvisa i Priscilli Presleyów od lat udowadnia, że potrafi funkcjonować poza cieniem słynnej rodziny. Riley Keough ma na koncie role w filmach „Mad Max: Na drodze gniewu”, „American Honey”, „Logan Lucky” oraz serialach „The Girlfriend Experience” i „Daisy Jones & the Six”, za który otrzymała nominację do nagrody Primetime Emmy.

Aktorka z sentymentem wspomina także dzieciństwo spędzone w Graceland, rodzinnej posiadłości Presleyów.



Dakota Johnson słuchała rad swojej słynnej babci



Choć Dakota Johnson jest dziś jedną z największych gwiazd Hollywood, nie wszyscy pamiętają, że jej babcią jest Tippi Hedren, gwiazda klasycznych filmów Alfreda Hitchcocka.

Aktorka wielokrotnie podkreślała, że to właśnie Hedren nauczyła ją, by zawsze walczyć o swoje prawa i nie godzić się na niewłaściwe traktowanie w branży filmowej.



Wnuczka Ingrid Bergman połączyła modę z nauką



Elettra Rossellini Wiedemann rozpoczęła karierę jako modelka, ale szybko skierowała swoje zainteresowania także w stronę nauki i przedsiębiorczości.

Ukończyła studia z biomedycyny, zajmowała się problematyką żywienia w kontekście zmian klimatu, a później rozwijała działalność jako autorka, redaktorka i przedsiębiorczyni. Ostatnio pełniła funkcję dyrektorki wykonawczej rodzinnej farmy Mama Farm w stanie Nowy Jork. Czytaj też:

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