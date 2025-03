Stworzyli „Spider-Mana” i „Harry'ego Pottera”. Łączą siły przy nowym filmie o Jamesie Bondzie

Nowy film o Bondzie to kolejny projekt Pascal dla Amazon MGM Studios. Obecnie pracuje nad postprodukcją filmu „Project Hail Mary” w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera z Ryanem Goslingiem w roli głównej, którego premiera zaplanowana jest na 20 marca 2026 roku. Wcześniej dla Amazon MGM wyprodukowała film „Challengers” w reżyserii Luki Guadagnino, z Zendayą w roli głównej. Wspólnie z Lordem i Millerem produkuje także nadchodzący serial „Spider-Noir” dla MGM+ i Prime Video, w którym wystąpi Nicolas Cage. Wśród nadchodzących projektów Pascal znajdują się również produkcje dwóch filmów dla Netflixa – filmu „Narnia” wspólnie z Markiem Gordonem w reżyserii Grety Garwig oraz „Jay Kelly” Noaha Baumbacha z George’em Clooneyem i Adamem Sandlerem, nad którym pracuje razem z Davidem Heymanem.

Amy Pascal jest najbardziej znana z pracy nad franczyzą „Spider-Man”. Była producentką trzech ostatnich filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, a produkcja czwartego filmu, w reżyserii Destina Daniela Crettona, ma się rozpocząć tego lata. Wyprodukowała także filmy z serii Spider-Verse, a obecnie trwają prace nad trzecią częścią – „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”.

David Heyman był producentem wszystkich ośmiu filmów na podstawie książek J.K. Rowling o Harrym Potterze, a także trzech filmów z serii „Fantastyczne zwierzęta”. Wśród jego innych produkcji znajdują się również m.in. „Pewnego razu... w Hollywood” Quentina Tarantino z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem i Margot Robbie, „Historia małżeńska” Noaha Baumbacha ze Scarlett Johansson, Adamem Driverem i Laurą Dern, „Grawitacja” Alfonsa Cuaróna z Sandrą Bullock i George’em Clooneyem, „Barbie” Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem oraz Paddington, „Paddington 2” i „Wonka” w reżyserii Paula Kinga z Timothée Chalametem.

Obecnie Heyman pracuje nad produkcją serialu telewizyjnego Harrym Potterze, który jest w fazie przedprodukcyjnej oraz nad postprodukcją filmu „Klara i Słońce” Taiki Waititiego na podstawie powieści Kazuo Ishiguro, z Jenną Ortegą i Amy Adams w rolach głównych. Wspólnie z Amy Pascal produkuje także „Jay Kelly” Noaha Baumbacha z George’em Clooneyem i Adamem Sandlerem.

– James Bond to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina – powiedzieli Amy Pascal i David Heyman. – Czujemy się zaszczyceni, że możemy podążać śladami Barbary Broccoli i Michaela Wilsona, którzy stworzyli tak wiele niezwykłych filmów. To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy utrzymać ducha Bonda przy życiu, gdy wyrusza on w swoją kolejną przygodę – podkreślili.

Czytaj też:

Polacy wybrali najlepsze horrory na Max. Te ocenili najwyżejCzytaj też:

6 perełek Netfliksa. Dobre, a mało znane filmy oryginalne giganta