Nowy hit HBO Max w kilka godzin stał się numerem 1. Wszyscy oglądają ten film

W weekend Polacy masowo oglądali nowość na HBO Max, zapewniając przy tym temu tytułowi status najpopularniejszego na platformie, według udostępnianej listy TOP 10 HBO Max. „Motocykliści” to kryminał z 2023 roku w reżyserii Jeffa Nicholsona, w którym główne role zagrali Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon i Tom Hardy.

Nowa perełka HBO Max. Wszyscy oglądają ten film

Akcja filmu „Motocykliści” osadzona jest w buntowniczym czasie w Ameryce, kiedy zmieniała się kultura i ludzie. Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Jodie Comer) zaprzyjaźnia się z Bennym (Austin Butler), nowym członkiem klubu motocyklowego Midwestern, Vandals, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Tom Hardy). Podobnie jak otaczający go kraj, klub zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w niebezpieczny podziemny świat przemocy, zmuszając Benny'ego do wyboru między Kathy a lojalnością wobec klubu. „Motocykliści” to kronika 10 kluczowych lat życia Johnny'ego, żądnego wrażeń Benny'ego i ich kolegów motocyklistów: Zipco, Funny Sonny, Cal, Brucie Wahoo, Cockroach, Corky i The Kid. Pokazuje jak przetrwać w brutalnym świecie, który gloryfikuje broń, alkohol, narkotyki i niezależność. W ciągu dekady, gdy kraj wokół nich się zmienia, klub ewoluuje z miejsca spotkań indywidualistycznych antybohaterów w złowieszczy gang. Intruzi przejmują kontrolę i angażują wandali w handel narkotykami, hazard, morderstwa na zlecenie i otwartą wojnę z rywalizującymi gangami, prowadząc grupę w kierunku zatracenia.

Film spotkał się z pozytywnym przyjęciem i przyniósł na całym świecie 36 milionów dolarów dochodu. W serwisie Rotten Tomatoes, agregującym recenzje, 80 proc. spośród 274 opinii krytyków jest pozytywnych, a średnia ocena wynosi 6,9/10. Zgodny werdykt krytyków brzmi: „Dzięki charyzmatycznej obsadzie oraz surowej autentyczności stylu scenarzysty i reżysera Jeffa Nicholsa, »Motocykliści« oferują konwencjonalne, lecz robiące wrażenie spojrzenie na kulturę motocyklową”.

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