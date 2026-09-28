Poczuj nostalgię oglądając kadry z wieczorynek PRL. Czy pamiętasz z jakich są bajek? Sprawdź się w naszym quizie!
Kto nie kochał wieczorynek? Jeżeli do tej pory masz swoją ulubioną, powinieneś poradzić sobie z tym quizem śpiewająco!
Łatwy QUIZ: Rozpoznaj kadr z wieczorynki PRL!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki:
- Przygody Misia Colargola
- Miś Uszatek
Czytaj też:
Dwa seriale HBO Max biją rekordy. Zdominowały ranking Czytaj też:
4 filmy i 5 seriali robi furorę na Netflix. Trendy w Polsce
Źródło: WPROST.pl