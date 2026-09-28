Łatwy QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki PRL!
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Łatwy QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki PRL!

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„Dziwne przygody Koziołka Matołka”
„Dziwne przygody Koziołka Matołka” Źródło: Studio Miniatur Filmowych
Poczuj nostalgię oglądając kadry z wieczorynek PRL. Czy pamiętasz z jakich są bajek? Sprawdź się w naszym quizie!

Kto nie kochał wieczorynek? Jeżeli do tej pory masz swoją ulubioną, powinieneś poradzić sobie z tym quizem śpiewająco!

Łatwy QUIZ: Rozpoznaj kadr z wieczorynki PRL!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Przygody Misia Colargola
  • Miś Uszatek

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Źródło: WPROST.pl