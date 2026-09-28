Dwa seriale HBO Max biją rekordy. Zdominowały ranking

Dwa seriale HBO Max od kilku dni nie wypadają z czołówki zestawienia najpopularniejszych produkcji platformy. Jeden z nich zabiera widzów w pełną tajemnic i napięcia historię, drugi przenosi ich w realia burzliwych wydarzeń historycznych, gdzie nie brakuje emocji, dramatów i skomplikowanych relacji.

Dwa najpopularniejsze seriale na HBO Max. Co teraz warto włączyć?

„Outlander: Krew z krwi”

To prequel popularnego na całym świecie serialu „Outlander”. Nowy sezon opowiada historię miłości rodziców głównych bohaterów – Jamiego i Claire. Po nagłej śmierci dziedzica klanu MacKenzie, Red Jacob, jego córka Ellen MacKenzie i jej nowa miłość, Brian Fraser, walczą o to, by być razem. Rodzina Ellen knuje intrygi, by utrzymać władzę polityczną, a bliscy Briana zaciekle sprzeciwiają się ich związkowi. Brian chce podążać za głosem serca, ale jego przebiegły ojciec, lord Lovat, naciska na swojego nieślubnego syna, aby wykorzystał swoje powiązania z Ellen do wzmocnienia pozycji rodziny.

Tymczasem podczas podróży do szkockich Highlands, Julia i Henry Beauchamp przechodzą przez stojące kamienie i zostają rozdzieleni. Ich podróże są pełne niebezpieczeństw i trudności. Zrobią wszystko by spotkać się ponownie i wrócić do XX wieku, do swojej pięcioletniej córki Claire.

„Latarnie”

Amerykański serial telewizyjny o superbohaterach, stworzony dla HBO przez Chrisa Mundy’ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, oparty na postaciach Hala Jordana i Johna Stewarta – Zielonych Latarni z komiksów DC. Jest to trzeci serial w uniwersum DC (DCU). Fabuła skupia się na doświadczonym Jordanie i nowym rekrucie Stewarcie, którzy prowadzą na Ziemi śledztwo w sprawie morderstwa, co prowadzi do odkrycia szerszej tajemnicy. W rolach głównych – jako Zielone Latarnie Hal Jordan i John Stewart – występują odpowiednio Kyle Chandler i Aaron Pierre; partnerują im Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan oraz Ulrich Thomsen.

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