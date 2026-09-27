Przełamywała tabu, a komunistyczne władze chciały ją zniszczyć! Film o jej życiu dziś w TV

Kalina Jędrusik wymykała się obyczajowym schematom, a jej styl budził zarówno zachwyt, jak i kontrowersje. Historia aktorki i piosenkarki została pokazana w filmie „Bo we mnie jest seks”, który dziś będzie można obejrzeć w telewizji.„ w wykonaniu Dębskiej to absolutny sztos” – pisali po premierze widzowie.

„Bo we mnie jest seks”. Historia Kaliny Jędrusik

Film Katarzyny Klimkiewicz nie jest klasyczną, chronologiczną biografią Kaliny Jędrusik. Twórcy skupili się na okresie największej popularności artystki, przenosząc widzów do początku lat 60.

Jędrusik była wówczas u szczytu kariery. Jej charakterystyczny styl, sceniczna osobowość i talent sprawiały, że trudno było przejść obok niej obojętnie. Ważną częścią jej zawodowej drogi był Kabaret Starszych Panów, program Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność.

Film pokazuje nie tylko sukces artystki, ale również realia epoki, w której jej niezależność i wyrazisty wizerunek często spotykały się z krytyką.

Maria Dębska jako Kalina Jędrusik. Leszek Lichota jako Stanisław Dygat

W postać głównej bohaterki wcieliła się Maria Dębska. Aktorka przygotowywała się do roli przez wiele miesięcy. Pracowała między innymi nad charakterystycznym głosem oraz sposobem poruszania się Jędrusik. Dębska przygotowała także własne interpretacje piosenek wykonywanych przez Kalinę Jędrusik. Zostały one wydane w formie albumu równolegle z premierą filmu. Rola była jej debiutem w pierwszoplanowej roli na wielkim ekranie.

W filmie występują również Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Borys Szyc, Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Obidzińska. Lichota wcielił się w Stanisława Dygata, pisarza i męża Kaliny Jędrusik. Film „Bo we mnie jest seks” będzie można obejrzeć na kanale Kino Polska. Emisję zaplanowano na niedzielę 27 września o godz. 22:20.

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