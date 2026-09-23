Natasza Urbańska ma nowotwór. Lawina wsparcia pod nagraniem aktorki

49-letniej Nataszy Urbańskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. To pełna energii, charyzmatyczna aktorka i piosenkarka, która od lat związana jest ze sceną Teatru Buffo w Warszawie, gdzie grała w kultowych musicalach, jak Metro czy Polita. Od 2008 roku jest żoną Janusza Józefowicza, z którym ma córkę Kalinę.

Natasza Urbańska ma nowotwór. „Jestem w trakcie leczenia onkologicznego”

W środę 23 września Urbańska dodała na swoim Instagramie nagranie, na którym dzieli się bardzo intymną sferą swojego życia. Już na wstępie mówi, że będzie to „trudny post”.

– Byłam zmuszona odwołać wiele koncertów, w tym obchody mojego 30-lecia. Bardzo ważne koncerty dla mnie, które już były wyprzedane. Czuję się zobowiązana i czysto po ludzku, szczerze chciałam podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia – zaczęła, aby w następnym zdaniu ujawnić, że zdiagnozowano u niej nowotwór i jest w trakcie leczenia onkologicznego. – Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą — wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić – podkreśliła gwiazda.

Urbańska zaznacza, że nie jest w stanie obecnie, przy stosowanej terapii, która zabiera jej siły witalne, prowadzić prawie trzygodzinnych koncertów. – Nie rozstaję się ze sceną. Jak tylko mogę, pojawiam się w trakcie koncertów, programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie – mówi. Dodaje też apel do ludzi, aby się badali, bo profilaktyka jest bardzo ważna.

Pod nagraniem od razu zaroiło się od słów wsparcia zarówno od fanów Urbańskiej, jak i jej przyjaciół z branży. „Natasza wysyłam ogrom siły i miłości” – napisała Barbara Kurdej-Szatan. „Kochana nasza, nie trać tego optymizmu, który w sobie masz. Myślę o Tobie ciepło!” – dopisała Sandra Kubicka. „Zdrowia! Trzymaj się dzielnie, odpoczywaj” – życzyła Dominika Gwit. „Zdrówka kochana” – napisała Kayah.

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