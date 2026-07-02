Fortuna za rolę w hicie. Gwiazdy „Landmana” dostały gigantyczne podwyżki

Sukces „Landmana” przekłada się również na grubsze portfele jego gwiazd. Przed rozpoczęciem zdjęć do trzeciego sezonu aktorzy wynegocjowali imponujące podwyżki. Największe wynagrodzenia otrzymają Billy Bob Thornton i Demi Moore.

Gwiazdy „Landmana” zarobią fortunę

Jak informuje serwis Deadline, niemal cała oryginalna obsada serialu wynegocjowała nowe warunki finansowe przed realizacją trzeciego sezonu. Wyjątkiem jest Billy Bob Thornton, którego obowiązuje odrębna, trzyletnia umowa z corocznymi podwyżkami. Jeśli produkcja doczeka się czwartego sezonu, aktor ma ponownie usiąść do rozmów kontraktowych.

Nową umowę podpisała również Demi Moore. Jej wcześniejszy kontrakt obejmował dwa sezony, dlatego negocjacje zakończyły się jeszcze przed rozpoczęciem prac nad kolejną odsłoną serialu. Według źródeł aktorka będzie otrzymywać od 740 tys. do 770 tys. dolarów za odcinek, co podobno stawia ją prawie na równi z Thorntonem.

Ali Larter wywalczyła ponad dwukrotną podwyżkę

Najdłużej trwały negocjacje z Ali Larter. Choć większość kontraktów miała zostać uzgodniona już w kwietniu, porozumienie z aktorką osiągnięto dopiero niedawno. Gwiazda serialu „Heroes” może mówić o dużym sukcesie. Jej wynagrodzenie wzrosło ponad dwukrotnie i przekroczyło 350 tys. dolarów za odcinek. Według doniesień otrzymała również dodatkowy kontrakt aktorski.

Znaczące podwyżki otrzymali również pozostali członkowie głównej obsady. Jacob Lofland i Michelle Randolph mają zarabiać od 130 tys. do 180 tys. dolarów za odcinek.

Wyższe wynagrodzenia wynegocjowali także Paulina Chavez, Kayla Wallace, Mark Collie i James Jordan. Choć ich stawki pozostają oczywiście dużo niższe, źródła podają, że procentowo wzrost wynagrodzeń jest bardzo znaczący i w wielu przypadkach oznacza co najmniej podwojenie dotychczasowych zarobków.

Przedstawiciele 101 Studios, Paramount TV Studios oraz agentów aktorów odmówili komentarza w sprawie nowych kontraktów.

Serial „Landman” bije rekordy oglądalności

Renegocjowanie kontraktów już po drugim sezonie to dziś w telewizji rzadkość. W czasach oszczędności takie sytuacje zdarzają się niemal wyłącznie największym hitom.

„Landman” bez wątpienia należy do tego grona. Premiera drugiego sezonu zgromadziła 9,2 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 48 godzin, stając się najchętniej oglądaną premierą oryginalnego serialu w historii Paramount+. Jeszcze lepszy wynik osiągnął finał sezonu, który w ciągu dwóch dni zanotował 14,8 mln wyświetleń i ustanowił kolejny rekord platformy.

W ostatnim sezonie do obsady dołączyli także Sam Elliott i Andy Garcia. Jeśli serial będzie kontynuowany, również oni mogą w przyszłości negocjować nowe, wyższe wynagrodzenia.

Zdjęcia do trzeciego sezonu „Landmana” mają rozpocząć się pod koniec sierpnia w Fort Worth w Teksasie.

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