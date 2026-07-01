Legalna blondynka wróciła w formie serialu! Cały już w sieci

Dziś na Prime Video zadebiutował 1. sezon serialu „Elle”, wyczekiwanego prequela kultowej „Legalnej blondynki”. Twórcy serialu postawili sobie za cel pokazanie wydarzeń, które ukształtowały jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek współczesnej popkultury.

Serial o „Legalnej blondynce”. O czym jest „Elle”?

„Elle” to nie tylko opowieść o dorastaniu, ale także pełen humoru i serca powrót do lat 90. – świata muzyki grunge, szkolnych korytarzy, kaset, telefonów z antenkami i pierwszych życiowych wyborów. W serialu nie zabrakło również licznych nawiązań do filmowej „Legalnej blondynki”, które fani będą mogli odkrywać przez cały sezon.

Akcja serialu przenosi widzów do 1995 roku i przedstawia historię Elle Woods, zanim trafiła na Harvard. Poznajemy ją jako 16-latkę, która po przeprowadzce ze słonecznej Kalifornii do Seattle musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wśród skomplikowanych przyjaźni, pierwszych miłości, modowych wpadek i szkolnych wyzwań Elle stopniowo odkrywa, kim chce być i jakie wartości będą prowadzić ją przez życie.

W tytułową rolę wciela się Lexi Minetree, która została wyłoniona spośród niemal pięciu tysięcy uczestniczek otwartego castingu. Aktorka podkreśla, że ponadczasowe przesłanie bohaterki pozostaje aktualne również dziś.

– Niesamowite w Elle Woods jest to, że każda z nas ma w sobie coś z niej. To też czyni ją ikoną popkultury. Chodzi o to, by bez skrępowania być sobą i nie pozwalać, by opinie innych ludzi wpływały na nasze działania czy poczucie własnej wartości. Mam nadzieję, że szczególnie młodsi widzowie poczują się dzięki niej silniejsi. Elle popełnia błędy, upada, ale zawsze się podnosi i idzie dalej – mówi Lexi Minetree.

Oprócz tytułowej Elle granej przez Lexi Minetree, w obsadzie znaleźli się także June Diane Raphael jako Eva Woods, Tom Everett Scott jako Wyatt Woods, Gabrielle Policano jako Liz, Jacob Moskovitz jako Miles, Chandler Kinney jako Kimberly, Zac Looker jako Dustin oraz Amy Pietz jako Donna. Wśród dalszych członków obsady znajdują się również Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg i Sharon Taylor.

Wszystkie osiem odcinków pierwszego sezonu serialu „Elle” jest już dostępnych wyłącznie na Prime Video.

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