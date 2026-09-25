Johnny Depp powraca i ma u boku Penelope Cruz. Jest zwiastun mocnego thrillera

Johnny Depp przez lata udowadniał, że równie dobrze jak w ekscentrycznych, charakterystycznych rolach odnajduje się w wielkich hollywoodzkich widowiskach. Jego kreacja kapitana Jacka Sparrowa w serii „Piraci z Karaibów” uczyniła z niego jedną z największych gwiazd światowego kina. Aktor z powodzeniem łączył komediowy talent z widowiskowymi scenami akcji także w „Jeźdźcu znikąd” czy „Wrogach publicznych”. Teraz, po przerwie od hollywoodzkiego mainstreamu, Depp wraca do kina akcji w „Nienasyconym”.

Film „Nienasycony” to mroczny thriller w reżyserii Marca Webba, twórcy „Niesamowitego Spider-Mana”. Scenariusz napisał z kolei Zach Dean, znany z „Szybcy i wściekli 10”.

Johnny Depp powraca. Nowy thriller przypomni o aktorze

Na luksusowym jachcie u wybrzeży Hiszpanii młoda barmanka Lorna poznaje tajemniczego pasażera, który od rana nie rozstaje się z kieliszkiem. To pozornie przypadkowe spotkanie szybko wciąga ją w niebezpieczny świat przestępczych układów i przemocy. Kiedy na pokładzie pojawiają się ludzie potężnej organizacji przestępczej, Lorna odkrywa, że tajemniczy nieznajomy skrywa znacznie więcej, niż można było przypuszczać. Wkrótce oboje stają się pionkami w grze, w której nikt nie może czuć się bezpiecznie, a granica między sojusznikiem i wrogiem zaciera się z każdą chwilą.

Obok Johnny’ego Deppa, Madelyn Cline („Outer Banks” – serial, „Glass Onion: Film z serii Na noże”, „Wymazać siebie”, „Stranger Things” – serial) i Penélope Cruz („Zaproszenie”, „Vicky Cristina Barcelona” – OSCAR, „Vanilla Sky”, „Volver”, „Ból i blask”, „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach”, „Czarna kula”, „Wszystko o mojej matce”) w obsadzie znaleźli się również Manu Ríos i Arón Piper, znani ze „Szkoły dla elity”, Anika Boyle („Stranger Things: The First Shadow”) oraz Juan Diego Botto („Legion samobójców”).

Film „Nienasycony” trafi do kin w 2027 roku.

Czytaj też:

20 lat od premiery, a ten thriller wciąż zachwyca. Teraz jest na HBO Max Czytaj też:

9 mega nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Ale to ten thriller musicie obejrzeć!