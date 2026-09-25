Nicolas Cage nie do poznania w nowej roli. Wciela się w legendę w filmie Prime Video

Film „Madden” wyreżyserował nominowany do Oscara David O. Russell, znany z „American Hustle”, „Poradnika pozytywnego myślenia” czy „Joy”. W rolę Johna Maddena wciela się laureat Oscara Nicolas Cage, a w rolę Ala Davisa – zdobywca Oscara Christian Bale. W obsadzie znaleźli się również Kathryn Hahn, Sienna Miller czy John Mulaney.

Nicolas Cage jako John Madden. Aktor jest nie do poznania w nowej roli

Zainspirowany życiem uwielbianej amerykańskiej ikony, film „Madden” przedstawia niezwykłą drogę Johna Maddena, którą przemierzał u boku swojego najlepszego przyjaciela – Ala Davisa, który sam był niepowtarzalną postacią – od wspólnego zdobycia mistrzostwa Super Bowl w drużynie Raiders, przez karierę Maddena prowadzącą do najbardziej rozpoznawalnego głosu amerykańskiego futbolu, aż po stworzenie popularnej na całym świecie serii gier Madden NFL. Film „Madden” to celebracja genialnego umysłu człowieka, którego absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny duch i osobowość, relacja z odważną żoną Virginią, wieloletnie przyjaźnie oraz zaraźliwa miłość do ludzi i amerykańskiego futbolu wykroczyły daleko poza świat sportu.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu, udostępniony przez Prime Video:

Film „Madden” zadebiutuje globalnie na platformie Prime Video już 18 listopada.

Kim był John Madden?

John Earl Madden to amerykański trener i komentator futbolu amerykańskiego, a także były zawodnik. Największą sławę zdobył jako trener drużyny Oakland Raiders w lidze NFL, z którą w 1977 roku sięgnął po zwycięstwo w Super Bowl XI. Po zakończeniu kariery trenerskiej został cenionym komentatorem meczów NFL. Jego nazwisko stało się również nazwą popularnej serii gier komputerowych Madden NFL, wydawanej od 1988 roku. W uznaniu swoich osiągnięć trenerskich w 2006 roku został wprowadzony do Pro Football Hall of Fame.

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