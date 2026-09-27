10 seriali kostiumowych na długie wieczory. Trzymają poziom od początku do końca

Seriale kostiumowe potrafią przenieść widzów do zupełnie innych epok. Problem zaczyna się wtedy, gdy produkcja zachwyca na początku, a później stopniowo traci tempo i jakość. Na szczęście są też takie seriale, które potrafią utrzymać zainteresowanie aż do finału.

Najlepsze seriale kostiumowe i historyczne. Gdzie je obejrzysz?

Na liście najlepszych seriali kostiumowych i historycznych, przygotowanej przez magazyn Collider znalazły się produkcje rozgrywające się w bardzo różnych okresach historycznych. Są tu starożytny Rzym, średniowieczna Anglia, XVIII-wieczna Szkocja, powojenna Wielka Brytania i dwór królowej Elżbiety II. Nie zabrakło również miniseriali opartych na prawdziwych wydarzeniach rozgrywających się współcześnie. Każdy z tych tytułów ma własny sposób na połączenie historii, dramatu i widowiskowej oprawy. Każdy trzyma wysoki poziom od początku do końca.

„Rzym” (2005–2007) HBO



Akcja serialu rozpoczyna się w I wieku p.n.e., w okresie burzliwego schyłku republiki rzymskiej. „Rzym” przedstawia powrót Juliusza Cezara, granego przez Ciarána Hindsa, do Rzymu po podboju Galii oraz kolejne walki o władzę, które prowadzą między innymi do dyktatury i zamachu na Cezara. Produkcja powstała na przestrzeni zaledwie dwóch sezonów, ale jej historia została rozbudowana i poprowadzona bez wrażenia niepotrzebnego pośpiechu. Serial wyróżnia się scenariuszem, rozbudowaną dramaturgią oraz dialogami, które nadają bohaterom autentyczności. „Rzym” łączy wielką historię z losami konkretnych postaci, dzięki czemu wydarzenia polityczne nie pozostają jedynie odległym tłem.



„Upadek królestwa” (2015–2022) Netflix



Serial, który jest adaptacją powieści Bernarda Cornwella, przenosi widzów do Anglii pod koniec IX wieku, i opowiada o Uhtredzie z Bebbanburga, granym przez Alexandra Dreymona. Bohater jest synem saskiego arystokraty, który zostaje pojmany i wychowany przez duńskich wikingów. Historia Uhtreda koncentruje się na jego burzliwym życiu po śmierci ojca oraz na konflikcie między jego saskim pochodzeniem a światem, w którym dorastał. Produkcja łączy dramat historyczny z rozbudowanymi scenami bitewnymi i opowieścią skupioną na bohaterach.



„Carême” (2023–obecnie) Apple TV



„Carême” to francuskojęzyczny dramat historyczny osadzony na początku XIX wieku. Serial opowiada historię Marie-Antoine’a Carême’a, granego przez Benjamina Voisina. Bohater wychował się w biedzie paryskich slumsów, a następnie zaczął gotować dla najpotężniejszych osobistości swojej epoki. „Carême” stawia na dynamiczną historię, w której świat kuchni przeplata się z rozgrywkami politycznymi.



„Outlander” (2014–2026) Netflix



Akcja serialu rozpoczyna się w 1945 roku. Claire Randall, grana przez Caitrionę Balfe, jest pielęgniarką polową, która w niewyjaśniony sposób przenosi się do Szkocji w 1743 roku. Tam poznaje Jamiego Frasera, młodego wojownika z Gór Szkockich, w którego wciela się Sam Heughan. Centralnym elementem serialu pozostaje relacja Claire i Jamiego. Ich historia rozgrywa się między różnymi epokami, a kolejne wydarzenia stawiają bohaterów przed następnymi próbami. „Outlander” wyróżnia się również kostiumami, scenografią oraz szkockimi krajobrazami. Produkcja nie ogranicza się przy tym do romansu, podejmując także trudne i dojrzałe tematy.



„Peaky Blinders” (2013–2022) VOD



Birmingham, 1919 rok. Właśnie tutaj rozpoczyna się historia gangu Peaky Blinders, którego przywódcą jest Tommy Shelby, grany przez Cilliana Murphy’ego. Nazwa grupy nawiązuje do żyletek wszywanych w czapki, a ambicje jej lidera szybko wykraczają poza działalność lokalnego gangu. „Peaky Blinders” łączy dramat kryminalny z historią rodzinną i napięciem politycznym. Serial wyróżnia się wyrazistą estetyką, mocną obsadą drugoplanową oraz dynamicznym tempem.



„Downton Abbey” (2010–2015) VOD



„Downton Abbey” przenosi widzów na początek XX wieku i do posiadłości należącej do arystokratycznej rodziny Crawleyów. Serial pokazuje zarówno życie jej mieszkańców, jak i służby pracującej w ogromnej rezydencji. Produkcja łączy historyczne tło z opowieścią o relacjach między bohaterami. Widzowie obserwują zmieniający się świat, a także codzienne konflikty, romanse i rodzinne problemy. Jednym z charakterystycznych elementów serialu są dialogi, szczególnie te wypowiadane przez Maggie Smith jako Violet Crawley. „Downton Abbey” przez kolejne sezony zachowuje elegancki charakter.



„The Crown” (2016–2023) Netflix



Serial przedstawia panowanie królowej Elżbiety II, rozpoczynając historię od jej pierwszych lat na tronie. Przez sześć sezonów pokazuje zarówno jej życie prywatne, jak i polityczne wyzwania związane z pełnieniem funkcji monarchini. Produkcja Netflixa wyróżnia się rozbudowaną scenografią, kostiumami i dbałością o szczegóły. Istotnym elementem pozostają również kreacje aktorskie oraz scenariusz, który koncentruje się na wydarzeniach rozgrywających się wokół brytyjskiej rodziny królewskiej.



„Czarnobyl” (2019) HBO



Pięcioodcinkowy miniserial HBO przedstawiający fabularyzowaną wersję wydarzeń związanych z katastrofą elektrowni jądrowej w Czarnobylu na radzieckiej Ukrainie w 1986 roku. Produkcja od początku buduje atmosferę narastającego zagrożenia. Historia koncentruje się na konsekwencjach katastrofy oraz działaniach podejmowanych po jej wybuchu. „Czarnobyl” ma wyraźnie określoną strukturę i prowadzi widza od pierwszych wydarzeń aż do finału, utrzymując napięcie przez cały czas trwania miniserialu.



„Bridgertonowie” (2020–obecnie) Netflix



„Bridgertonowie” przenoszą widzów do epoki regencji, ale przedstawiają ją w bardzo współczesny sposób. Serial skupia się na arystokratycznej rodzinie Bridgertonów oraz kolejnych historiach miłosnych jej członków. Produkcja szybko wyróżniła się bogatymi kostiumami, rozbudowaną scenografią i różnorodną obsadą. Charakterystycznym elementem serialu stały się również współczesne utwory popowe aranżowane w stylu pasującym do epoki. Poszczególne odcinki wykorzystują romanse, tajemnice i cliffhangery, dzięki czemu kolejne historie rozwijają się wokół życia uczuciowego bohaterów.



„Kompania braci” (2001) HBO



Dziesięcioodcinkowy miniserial przedstawiający prawdziwą historię kompanii Easy, należącej do 506. Pułku Piechoty Spadochronowej 101. Dywizji Powietrznodesantowej podczas II wojny światowej. Produkcja koncentruje się na doświadczeniach żołnierzy i wydarzeniach, w których uczestniczyli podczas wojny. Dużą wagę przywiązano do realizmu, scenariusza i szczegółowego przedstawienia losów bohaterów. Każdy z dziesięciu odcinków rozwija kolejną część historii, tworząc spójną opowieść o żołnierzach kompanii Easy. Czytaj też:

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