Nowe gwiazdy w „Taskmasterze”. TVN już kręci drugi sezon

TVN rozpoczął zdjęcia do drugiego sezonu, wiadomo już bowiem, że to hit. Pierwsza edycja formatu przyciąga przed telewizory blisko 900 tys. widzów.

Anna Dereszowska, Iza Krzan i Andrzej Wrona w drugim sezonie

W drugiej edycji „Taskmastera” rywalizować będzie pięcioro uczestników. Do programu dołączą Anna Dereszowska, Iza Krzan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski oraz Andrzej Wrona. Każde z nich zmierzy się z kolejnymi nietypowymi zadaniami, a o przyznawaniu punktów zdecyduje Adam Woronowicz.

Aktora wspierać będzie Czarek Sikora, który pełni funkcję Asystenta. To on odpowiada za pilnowanie zasad, odmierzanie czasu i obserwowanie zmagań uczestników. Ostateczna decyzja należy jednak do Taskmastera.

Zdjęcia do drugiego sezonu już się rozpoczęły, choć pierwsza edycja programu nadal jest emitowana. W obecnej serii o punkty walczą Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson i Zofia Zborowska-Wrona.

„Taskmaster” z mocnym początkiem w TVN

Pierwszy sezon formatu rozpoczął się od bardzo wysokiej oglądalności. Premierowy odcinek zgromadził ponad milion widzów, co według danych podanych przez stację było najlepszym startem programu w prime time od pięciu lat.

Po trzech odcinkach średnia widownia wynosiła blisko 900 tys. osób. Udział programu sięgnął 12,61 proc. w grupie 20–54 oraz 11,38 proc. w grupie 16–59.

W porównaniu z programem emitowanym w analogicznym paśmie rok wcześniej „Taskmaster” zwiększył oglądalność o 34 proc. w grupie 20–54 oraz o 36 proc. wśród wszystkich widzów. W poniedziałkowym paśmie od godz. 21:30 do 22:30 TVN był liderem w obu wskazanych grupach komercyjnych.

TVN rozwija rozrywkową ofertę

„Taskmaster” jest jednym z międzynarodowych formatów, po które w ostatnim czasie sięgnął TVN. Stacja ma w swojej ofercie również „The Floor” oraz „The Traitors”.

Program został stworzony przez Alexa Horne’a i jest produkowany oraz dystrybuowany przez Avalon. Format doczekał się lokalnych wersji w wielu krajach. Polska odsłona zachowuje jego podstawową formułę, opierając kolejne odcinki na zadaniach wykonywanych przez uczestników oraz ocenach Taskmastera. Kolejne odcinki „Taskmastera” można oglądać w poniedziałki o godz. 21:30 na antenie TVN.

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