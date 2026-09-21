Ulubieniec widzów w nowym, mocnym serialu HBO Max. Już można oglądać

Na platformie streamingowej HBO Max właśnie zadebiutował serial „Amerykański zakładnik” z Jonem Hammem („Mad Men”, „Znajomi i sąsiedzi”, „Landman: Negocjator”, „Top Gun: Maverick”) w roli głównej. W serwisie dostępne są już dwa pierwsze odcinki. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller psychologiczny przenosi widzów do lat 70. i opowiada historię reportera radiowego, który zostaje wciągnięty w dramatyczną grę o życie.

Nowy serial z ulubieńcem na HBO Max. Widzowie kochają takie klimaty

„Amerykański zakładnik” to osadzony w latach 70. thriller psychologiczny, oparty na pierwszym sezonie uznanego podcastu fabularnego o tym samym tytule.

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial opowiada historię Freda Heckmana, cenionego reportera radiowego z Indianapolis. Jego życie zmienia się, gdy porywacz Tony Kiritsis żąda rozmowy na żywo w prowadzonym przez niego programie informacyjnym. Heckman zostaje wciągnięty w kryzys, w którym stawką jest ludzkie życie.

Obsada: Jon Hamm (Fred Heckman), Giovanni Ribisi (Tony Kiritsis), Kristoffer Polaha (Dick Hall), William Jackson Harper (Ben Hairston), Mireille Enos (Barbara Heckman), Jonathan Tucker (agent specjalny FBI Cormac McNally), Kat Cunning (Ibby Hall).

„Amerykański zakładnik” został wyprodukowany przez Sony Pictures Television. Showrunnerami serialu są Shawn Ryan i Eileen Myers, którzy napisali także scenariusz. Reżyserami serialu są Adam Arkin i Nina Lopez Corrado. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Shawn Ryan, Eileen Myers, Jon Hamm, Connie Tavel, Marney Hochman, Sharon Hoffman, Shawn Christensen, Gabriel Mason, Jen Roskind, Adam Arkin oraz Nina Lopez Corrado.

„Amerykański zakładnik” na HBO Max. Kiedy nowe odcinki? Emisja serialu

Produkcja studia Sony Pictures Television miała swoją światową premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Serial składa się z 8 odcinków, które będą pojawiać się w HBO Max co tydzień, aż do finału 2 listopada.

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