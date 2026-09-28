4 filmy i 5 seriali robi furorę na Netflix. Trendy w Polsce

Netflix znów przyciąga uwagę polskich widzów. W miniony weekend na platformie szczególnie wyróżniły się cztery filmy i pięć seriali, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Na liście najchętniej oglądanych w Polsce pojawił się nowy film, inspirowany prawdziwą historią z Russellem Crowem i Shailene Woodley i „starszy” od niego o kilka dni thriller z Robertem De Niro, będący filmową adaptacją bestsellerowej powieści. Wśród filmowych hitów na platformie pojawiły się też dwie klasyki kina, które niedawno zadebiutowały na Netflix. Z kolei w gronie najpopularniejszych seriali nie mogło zabraknąć polskiej produkcji, o której teraz mówią wszyscy, a także nowej odsłony antologii Ryana Murphy'ego. Szczegóły dotyczącego tego, co w weekend wybierali Polacy na Netflix, znajdziecie poniżej.

To Polacy teraz masowo oglądają na Netflix. Top seriale i filmy

„Unabomber”



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.



„Sędzia”



Odnoszący sukcesy adwokat, Hank Palmer (Robert Downey Jr.), wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb matki. Do miasteczka, z którego przed laty wyjechał i do którego nie miał zamiaru wracać min. ze względu na napięte relacje z ojcem (Robert Duvall). Na miejscu dowiaduje się jednak, że jego ojciec, lokalny sędzia, jest podejrzany o popełnienie morderstwa.



„Szeptacz”



Filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”.



„Małe rzeczy”



Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.



„Tajemnicza kobieta”



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami.



„Lalka”



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.



„Znam cię”



Po porodzie Funda chce wrócić do malarstwa i wznowić karierę, którą zawiesiła. W końcu znajduje też nianię, której od dawna szukała. Tajemnicza i niepokojąca Nazlı na zawsze odmieni życie Fundy i jej męża İlkerа.



„Potwór: Historia Lizzie Borden”



Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana wróciła z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką jest kobieta — Lizzie Borden.



„Ostatnia zagadka”



Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego — morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy — zarówno goście, jak i pracownicy hotelu — stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana. Czytaj też:

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