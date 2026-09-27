Przekroczyli wszelkie granice? Ekstremalne trójkąty miłosne, które szokowały widzów

Trójkąt miłosny to jeden z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych motywów w historii telewizji. Wystarczy dwoje rywali, jedna osoba rozdarta między uczuciami i widzowie, którzy przez kolejne odcinki zastanawiają się, kto ostatecznie zostanie wybrany. Czasem jednak scenarzyści postanawiają skomplikować sprawę znacznie bardziej.

Trójkąty miłosne w seriale. Zwyczajne i paranormalne

W serialach zdarzały się więc romanse między najlepszymi przyjaciółmi, rywalizacja dwóch braci o tę samą kobietę, związki rozpoczynające się od wspólnie przeżytej traumy, a nawet uczucie do zmarłego mężczyzny. Widzowie mogą narzekać, aktorzy mogą protestować, a scenarzyści mogą później dopisywać alternatywne zakończenia. Faktem jest, że trójkąt miłosny pozostaje jednym z najpewniejszych sposobów na wywołanie emocji. Niektóre z tych historii na lata zapisały się w pamięci widzów.

„Tego lata stałam się piękna”. Dwóch braci zakochanych w tej samej dziewczynie



Produkcja Amazona, oparta na książkach Jenny Han, opowiada o 16-letniej Isabel „Belly” Conklin (Lola Tung), która każdego lata spędza czas z rodziną Fisherów. Szczególnie ważne miejsce w jej życiu zajmują dwaj bracia: Jeremiah (Gavin Casalegno) i Conrad (Christopher Briney). Wraz z rozwojem historii Belly zaczyna darzyć uczuciem obu braci. Sam motyw trójkąta nie byłby niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że jego uczestnicy należą do jednej rodziny. Dwóch braci rywalizuje ]o tę samą dziewczynę, co dodatkowo komplikuje relacje między rodzinami.

Do tej nietypowej dynamiki odniosła się profesor psychologii Northeastern University Laurie Kramer. „Zazwyczaj między rodzeństwem istnieje pewien rodzaj kodeksu etycznego” – powiedziała Kramer, cytowana przez Northeastern News. „Są pewne rzeczy, które są po prostu niedopuszczalne. Jeśli wiesz, że twój brat jest w kimś głęboko zakochany, nie starasz się o niego”. Widzowie mieli bardzo wyraźne opinie dotyczące tego, z którym z braci powinna związać się Belly. Emocje wokół serialu były tak duże, że Lola Tung musiała odnieść się nawet do gróźb kierowanych pod adresem obsady i ekipy. Tung ujawniła, że niezadowoleni widzowie posuwali się nawet do gróźb śmierci.



„Pamiętniki wampirów”, czyli rodzinny trójkąt w nadprzyrodzonym wydaniu



Serial stacji The CW był emitowany w latach 2009–2017 i uczynił z miłosnego trójkąta jeden z najważniejszych elementów swojej historii. Nina Dobrev wcieliła się w Elenę, licealistkę, która poznaje Stefana Salvatore'a (Paul Wesley). Dziewczyna zakochuje się w nim, zanim odkrywa, że jej nowy znajomy jest wampirem. Później na jej drodze pojawia się jego starszy brat Damon (Ian Somerhalder), znacznie bardziej nieprzewidywalny od Stefana. W efekcie Elena zostaje uwikłana w uczuciową rywalizację dwóch braci. Co ciekawe, także relacje aktorów poza ekranem dostarczały dodatkowego kontekstu. Dobrev i Somerhalder spotykali się w rzeczywistości, a później pozostali przyjaciółmi. Wesley i Somerhalder w 2021 roku stworzyli natomiast wspólną markę bourbona Brother's Bond.



„Stranger Things”. Trójkąt zbudowany na wspólnej traumie



„Stranger Things” od początku było przede wszystkim opowieścią o przyjaźni, dorastaniu i walce z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W tle pojawił się jednak także jeden z bardziej nietypowych nastoletnich trójkątów. Nancy Wheeler (Natalia Dyer) początkowo spotyka się ze Steve'em Harringtonem (Joe Keery), popularnym sportowcem. Podczas poszukiwań Jonathana Byersa (Charlie Heaton) i walki z potworami ich relacja zaczyna się jednak komplikować. Nancy zbliża się do Jonathana, który ratuje ją przed potworem podczas wyprawy do innego wymiaru. Ich późniejszy związek opiera się m.in. na wspólnym doświadczeniu traumatycznych wydarzeń. Dyer opisywała Nancy i Steve'a jako „dwie osoby, które się o siebie troszczą i to się nie zmieniło. Co to jest i jaką etykietę chcesz na to przykleić, nie wiem”.O relacji Nancy i Jonathana mówiła natomiast, że są „dwiema osobami, które prawdopodobnie nigdy by się nie odnalazły albo, wiesz, nie pasowałyby do siebie w kręgu towarzyskim, ale coś ich połączyło, coś silniejszego niż to”.



„Chirurdzy”. Dwóch lekarzy i... duch zmarłego pacjenta



Produkcja przez lata opowiadała o wyjątkowo skomplikowanych relacjach. Jedna z najbardziej osobliwych historii dotyczyła Izzie Stevens (Katherine Heigl), Alexa Kareva (Justin Chambers) oraz Denniego Duquette'a (Jeffrey Dean Morgan). Izzie zakochuje się w Dennym, który przebywa w szpitalu z powodu wady serca. Mężczyzna umiera pod koniec drugiego sezonu, a Izzie później odnawia relację z Alexem. W piątym sezonie zaczyna jednak doświadczać halucynacji, w których pojawia się Denny. Dochodzi nawet do scen sugerujących ich seksualną relację. Później okazuje się, że halucynacje są związane z chorobą Izzie, u której zostaje zdiagnozowany rak. Ostatecznie Izzie i Alex biorą ślub.

Powrót Denniego w takiej formie nie przypadł jednak do gustu wszystkim widzom. Dziennikarz „Paste” określił ten wątek jako „najgorszą fabułę, jaką kiedykolwiek opowiedziano w »Chirurgach«”, zwracając uwagę, że nawet jak na serial, w którym bohaterowie regularnie komplikują swoje życie uczuciowe, tym razem przekroczono granicę.



„Plotkara” i wyjątkowo skomplikowany układ rodzinny



W „Plotkarze”, emitowanej w latach 2007–2012, Serena van der Woodsen (Blake Lively) miała do wyboru między innymi Nate'a Archibalda (Chace Crawford) i Dana Humphreya (Penn Badgley). Serena i Nate znali się od dzieciństwa i łączyła ich bliska relacja. Ostatecznie jednak Serena związała się z Danem, outsiderem z Brooklynu, a w finale wyszła za niego za mąż. Ten wybór wzbudził szczególne kontrowersje z kilku powodów. Po pierwsze, Dan przez znaczną część serialu prowadził działalność związaną z tytułową „Plotkarą” i publikował informacje dotyczące życia Sereny oraz jej znajomych. Po drugie, Serena i Dan mieli wspólnego przyrodniego brata Scotta, będącego synem ojca Dana i matki Sereny.

Fani wielokrotnie zwracali uwagę na ten wyjątkowo skomplikowany układ rodzinny. Jeden z użytkowników Reddita pisał: „[Dan] powoli stawał się manipulującym draniem. I szczerze mówiąc, wątpię, żeby Serena go lubiła po wszystkich okropnych rzeczach, które o niej napisał… Nate był w rzeczywistości mniej krytyczny niż Dan. Prawdopodobnie byłby bardziej kompatybilny z Sereną”. Dodatkowego kontekstu dostarczał fakt, że Blake Lively i Penn Badgley byli w rzeczywistości parą podczas pracy nad serialem, a później się rozstali.



„Jak poznałem waszą matkę”. Trójkąt, który stał się kwadratem



W przypadku „Jak poznałem waszą matkę” trudno mówić o zwykłym trójkącie miłosnym. Historia Teda (Josh Radnor), Robin (Cobie Smulders), Barneya (Neil Patrick Harris) i Tracy (Cristin Milioti) z czasem przybrała znacznie bardziej skomplikowaną formę. Ted opowiada dzieciom historię poznania ich matki, Tracy. W finale okazuje się jednak, że opowieść w dużej mierze prowadziła do jego dawnej miłości, Robin. Ta z kolei wcześniej wyszła za najlepszego przyjaciela Teda, Barneya, a później się z nim rozwiodła.

Widzowie szczególnie mocno zareagowali na fakt, że Tracy, przedstawiona w ostatnim sezonie jako ważna miłość Teda, umiera, a bohater ponownie zbliża się do Robin. Reakcje widzów były na tyle mocne, że powstało alternatywne zakończenie serialu.



„Przyjaciele”. Związek, którego nie chcieli nawet aktorzy



Przez dziesięć sezonów „Przyjaciół” jednym z najważniejszych pytań pozostawała przyszłość Rossa (David Schwimmer) i Rachel (Jennifer Aniston). Pod koniec serialu scenarzyści postanowili jednak jeszcze bardziej skomplikować ich relację, wprowadzając uczucie między Rachel i Joeyem (Matt LeBlanc). Joey i Rachel zaczynają się spotykać pod koniec dziewiątego sezonu. Dla części widzów ten związek był jednak trudny do zaakceptowania, szczególnie ze względu na przyjaźń Joeya i Rossa.

Po latach fani nadal dyskutowali o tym wątku. Jeden z użytkowników Reddita oceniał: „Zarówno Joey, jak i Rachel byli zupełnie nie w swoim typie. Pomysł, że zejdą się, zanim porozmawiają z Rossem, wydawał się bardzo nierealny”. Okazuje się, że sceptycyzm wobec tego pomysłu nie ograniczał się do widzów. Producent wykonawczy „Przyjaciół” Kevin Bright powiedział w rozmowie z Digital Spy: „Matt LeBlanc nie chciał grać w tej historii”. Jak wyjaśnił, aktor uważał, że Joey jest przyjacielem Rossa i nie powinien odbierać mu dziewczyny. Jennifer Aniston również nie była przekonana do tego związku. „To byli wyłącznie Ross i Rachel… Po prostu nie sądzę, żeby Joey i Rachel dali radę. Myślę, że to było bardziej fizyczne niż emocjonalne” – powiedziała w rozmowie z „Elle”. Czytaj też:

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