7 genialnych filmów na Prime Video. Idealne na weekend

Prime Video oferuje swoim subskrybentom setki filmów, jednak – jak dobrze wie każdy, kto korzysta regularnie z oferty platform streamingowych – czasami im większy wybór, tym trudniej znaleźć coś na wieczorny seans. Jeżeli przy niedzieli szukacie tytułu, który będzie dobry, świeży i wciągający, ta lista powinna wam się przydać. Wytypowaliśmy kilka filmów z ostatnich miesięcy, które są w ofercie Prime Video i przy okazji mają wysokie oceny (co najmniej 7/10). Sprawdźcie, czy znacie już wszystkie z nich.

Nowe filmy, które warto obejrzeć w weekend na Prime Video

„The Love Hypothesis”



Film na podstawie bestsellera „New York Timesa”, przedstawia losy Olive (Lili Reinhart), doktorantki, która pod wpływem chwili całuje najbardziej przerażającego wykładowcę na wydziale, Adama Carlsena (Tom Bateman). Obojgu potrzebny jest udawany związek, więc rozpoczynają eksperyment z chemii, który może skutkować miłością.



„Bohaterka”



Oddana pracy pielęgniarka stawia czoła bezlitosnemu tempu panującemu na oddziale chirurgicznym, niezmiennie okazując pacjentom życzliwość i ciepło, nawet podczas dyżurów z niepełnym personelem na zmianie. Wraz z biegiem dnia „Late Shift” przeradza się w porywający wyścig z czasem, prowadzący do mocnego, trzymającego w napięciu finału.



„Sprawiedliwość owiec”



George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją, nie podejrzewając, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.



„Wojna”



Napisany i wyreżyserowany przez weterana wojny w Iraku Raya Mendozę oraz Alexa Garlanda („Civil War”, „28 dni później”), Warfare przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano.



„Dom dobry”



Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć.



„Wielki Marty”



Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.



„Projekt Hail Mary”



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam. Czytaj też:

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