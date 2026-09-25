Serialowy „Dr House” powraca! „Poszukiwany” wpadnie do sieci i rozbije bank?

Hugh Laurie to aktor, którego kochają widzowie na całym świecie, którzy głównie kojarzą go z roli ekscentrycznego doktora w kultowym serialu „Dr House”. Gwiazdor ma na koncie także występ w „Nocnym recepcjoniście”, gdzie wcielił się w Richarda Ropera, bezwzględnego handlarza bronią. Teraz Laurie powraca w nowym serialu, w którym zobaczymy go w kolejnej interesującej roli. Tym razem jest to produkcja Apple TV, a platforma już pokazała pierwsze kadry z produkcji, której Laurie jest nie tylko główną gwiazdą, ale też producentem wykonawczym.

Nowy serial z Hugh Lauriem. „Poszukiwany” przyciągnie widzów

„Poszukiwany” to kryminał, którego twórcą jest George Kay, znany z „Hijack”, „War” czy”Lupin”, a produkcją zajmują się New Pictures i Observatory Pictures. Za reżyserię odpowiada uznany, nominowany do Emmy twórca Jakob Verbruggen („The Fall„, „London Spy”, „Mroczna materia”).

„Kiedy Felix Carmichael (Hugh Laurie), szef organizacji przestępczej, zostaje zdradzony przez jednego ze swoich ludzi, trafia do więzienia Staplehurst. Aby przetrwać, musi zmierzyć się z brutalną przeszłością. W obliczu zagrożenia jego rodziny, firmy i majątku Felix decyduje się na ucieczkę” – brzmi opis serialu, udostępniony przez Apple TV.

W serialu występują również laureatka Emmy, SAG i BAFTA Thandiwe Newton („Westworld”, „Crash”), Fionn Whitehead („Dunkierka”, „Emily”), laureatka BAFTA i nominowana do Olivier Award Gina McKee („My Policeman”, „The Years”), Hazel Doupe („Say Nothing”, „Kathleen Is Here”), Elliott Heffernan („Blitz”) oraz laureat BAFTA Stephen Dillane („Gra o tron„, „The Hours”).

Trzymający w napięciu, ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w środę, 6 stycznia 2027 r. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 17 lutego.

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