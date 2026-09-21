Były gwiazdor Disney Channel trafi do więzienia. W samochodzie znaleziono skradziony pistolet

Bobb’e J. Thompson, znany między innymi z serialu „Świat Raven”, został skazany na 30 miesięcy federalnego więzienia. Aktor przyznał się do nielegalnego posiadania broni palnej. Pistolet znaleziono podczas kontroli drogowej, gdy funkcjonariusze zatrzymali samochód jadący z prędkością 104 mile na godzinę.

Bobb’e J. Thompson skazany za posiadanie broni. Bez zwolnienia warunkowego

30-letni aktor usłyszał wyrok w Sioux City w stanie Iowa, informuje magazyn „Hello!". W kwietniu przyznał się do winy w sprawie posiadania broni palnej przez osobę wcześniej skazaną za przestępstwo.

Sąd skazał Thompsona na 30 miesięcy więzienia federalnego. Po odbyciu kary ma również podlegać trzyletniemu nadzorowi. Aktor przebywa obecnie w areszcie federalnym i oczekuje na transport do więzienia. W federalnym systemie więziennictwa nie ma możliwości zwolnienia warunkowego.

Według Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Iowa sprawa rozpoczęła się 22 września 2025 roku. Funkcjonariusze zauważyli pojazd prowadzony przez Thompsona, który poruszał się z prędkością 104 mil na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 mil na godzinę. Do zatrzymania doszło w hrabstwie Cerro Gordo.

Po zatrzymaniu funkcjonariusz podszedł do samochodu. Według policji zauważył wówczas, że Thompson i jego pasażer zamienili się miejscami.

Funkcjonariusze mieli również wyczuć zapach marihuany wydobywający się z pojazdu. Podczas przeszukania znaleziono plecak należący do aktora. W środku znajdowało się kilka torebek marihuany kupionej w aptece oraz w pełni załadowany pistolet kalibru.40 z 15-nabojowym magazynkiem i nabojem w komorze. Jak ustalili śledczy, broń została wcześniej skradziona z pojazdu w Kansas City w stanie Missouri.

Był gwiazdorem Disney Channel, miał już wcześniej problemy z prawem

Według prokuratorów sprawa dotycząca broni nie była pierwszym konfliktem Thompsona z prawem. Jego kartoteka obejmuje między innymi wyrok skazujący z 2020 roku za pobicie z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz drugi wyrok z tego samego roku za napaść z użyciem siły, która mogła skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

W 2022 roku Thompson został natomiast skazany za posiadanie broni palnej. Jako osoba wcześniej skazana za przestępstwo nie mógł legalnie posiadać broni, którą funkcjonariusze znaleźli podczas kontroli drogowej w 2025 roku.

Thompson zdobył popularność jeszcze jako dziecko. W serialu „Świat Raven”, którego gwiazdą była Raven-Symoné, wcielał się w Stanleya.

Później kontynuował karierę aktorską. Pojawiał się między innymi w serialach „Rockefeller Plaza 30”, „House of Payne” Tylera Perry’ego oraz „Elementary”. Występował również w programie MTV „Wild ’N Out”.

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