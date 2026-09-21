Legenda polskiej satyry i radia nie żyje. Jego skecze bawiły miliony Polaków

Nie żyje Stanisław Szelc, satyryk, prezenter telewizyjny, aktor teatralny i artysta kabaretowy związany przez dekady z wrocławską sceną artystyczną. Współtwórca legendarnego „Studia 202” w Radiu Wrocław oraz członek Teatru Kalambur i Kabaretu Elita miał 83 lata. Informację o jego śmierci przekazało Radio Wrocław.

Stanisław Szelc nie żyje. Przez lata tworzył „Studio 202”

Stanisław Szelc urodził się w 1943 roku. Z wrocławską sceną satyryczną związał się na wiele lat, występując między innymi w Teatrze Kalambur oraz Kabarecie Elita. Od drugiej połowy lat 70. był związany z Radiem Wrocław, gdzie współtworzył „Studio 202”.

Do udziału w programie zaprosił go Andrzej Waligórski. Szelc przez kolejne dekady należał do najważniejszych postaci tego popularnego programu rozrywkowego.

Na antenie wcielał się między innymi w Onufrego Zagłobę w słuchowisku „Rycerze”. Współpracował również z Ewą Szumańską przy „Z pamiętnika młodej lekarki”. Był także autorem popularnej serii radiowych skeczów „Chłop i baba”.

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Szelc występował w teatrze, radiu i telewizji. Odznaczony za zasługi dla kultury

Dorobek Stanisława Szelca obejmował nie tylko działalność radiową. Artysta występował również w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Jego skecze stały się podstawą serialu telewizyjnego, a sam pojawiał się między innymi w „Świecie według Kiepskich”, „Klerze” oraz „Badziewiakach”. Szelc prowadził także teleturniej „Tele PRLe”. Jego działalność obejmowała więc zarówno scenę kabaretową i teatralną, jak i radio oraz telewizję.

Artysta został uhonorowany za swoją działalność artystyczną. W 2009 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2023 roku przyznano mu natomiast Złotą Odznakę Honorową Wrocławia.

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