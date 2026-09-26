Prawda o romansie z pierwszą damą i 200 kobietach w domu! Kevin Costner jakiego nie znacie

Na ekranie romansował między innymi z Susan Sarandon, Whitney Houston, Rene Russo i Robin Wright. Poza planem również nie brakowało kobiet, z którymi był związany lub z którymi media łączyły go przez lata. Dwukrotnie żonaty aktor miał kilka poważnych relacji, ale także krótsze romanse i znajomości, o których długo rozpisywała się prasa.

Wszystkie (?) kobiety Kevina Costnera

Historia związków Kevina Costnera obejmuje kilka dekad i bardzo różne etapy jego życia. Od małżeństwa z ukochaną ze studiów, przez relacje z modelkami, dziennikarkami i aktorkami, aż po drugie małżeństwo i późniejsze związki aktor pozostaje jednym z najgorętszych bohaterów hollywoodzkich kronik towarzyskich.

Cindy Silva. Pierwsza żona Kevina Costnera



Pierwszą żoną Kevina Costnera była Cindy Silva, którą aktor poznał podczas studiów na California State University w Fullerton. Para pobrała się w 1978 roku, trzy lata po pierwszym spotkaniu. Doczekali się trojga dzieci: Annie, Lily i Joego. Costner przez lata bardzo ciepło wypowiadał się o żonie. W wywiadzie dla magazynu „People” wspominał ich pierwszą randkę: „Była piękna. Była słodka. Była mądrzejsza ode mnie… uosabiała wszystko, co w kobietach lubię. Byłem po prostu dumny, że ta dziewczyna ze mną chodzi. Chciałem pokazać to moim rodzicom”. Silva była u boku aktora również w okresie jego największych sukcesów. W 1991 roku „Tańczący z wilkami” zdobył siedem Oscarów. Trzy lata później małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem. W późniejszym wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” Costner przyznał, że rozpad związku był dla niego ogromnym ciosem. „Moja wiara została zachwiana. Nikt nie chce, żeby jego małżeństwo się rozpadło, a tak się stało. Będziesz widywać osoby, które kochasz najbardziej, swoje dzieci, już tylko czasami. To ogromna strata”.



Angie Everhart i kolacja za 15 tys. dolarów



Po rozwodzie z Cindy Silvą Costner był łączony z modelką i aktorką Angie Everhart. Według jednej z relacji po zobaczeniu jej w magazynie miał ją zaprosić prywatnym odrzutowcem na wystawną kolację, na którą wydał 15 tys. dolarów. Sama Everhart przedstawiała jednak tę historię zupełnie inaczej. W programie „Late Night with Conan O'Brien” przekonywała, że medialna wersja wydarzeń została mocno przesadzona. „Spotkałam go w restauracji w Kalifornii. Wyszłam, zrobili mi zdjęcia, a program »Hard Copy« włączył mnie do programu, mówiąc, że jestem następną panią Costner, a to po prostu całkowite, bezczelne kłamstwo”.



Kevin Costner ma syna z Bridget Rooney



W 1996 roku Kevin Costner został ojcem po raz czwarty. Matką jego syna Liama była Bridget Rooney, siostrzenica Dana Rooneya, ówczesnego właściciela Pittsburgh Steelers. Przed narodzinami dziecka Rooney stanowczo twierdziła, że zna tożsamość ojca. „Jestem w 110 proc. pewna, kto jest ojcem. Po prostu cieszę się ciążą” – mówiła w rozmowie z „New York Magazine”. Costner chciał jednak potwierdzenia ojcostwa za pomocą testu. Po otrzymaniu wyników założył dla Liama fundusz powierniczy i utrzymywał z synem sporadyczny kontakt. W przeciwieństwie do dzieci aktora z pierwszego małżeństwa Liam zdecydował się prowadzić życie z dala od show-biznesu.



Joan Lunden. Romantyczny rejs po Nowym Jorku



W 1996 roku media informowały również o relacji Costnera z Joan Lunden, współprowadzącą „Good Morning America”. Prezenterka wspominała później jedną z ich randek, podczas której aktor zabrał ją na jacht i popłynęli po nowojorskim porcie. „Kupił jacht, popłynęliśmy wokół nowojorskiego portu i zjedliśmy kolację. Było bardzo romantycznie i bardzo pięknie. Kiedy po raz pierwszy wszedł na pokład i uśmiechnął się do mnie tak, jak tylko on potrafi się uśmiechać, mówiąc: »O rany, tak długo czekałem, żeby cię poznać«, o mało nie padłam”. Relacja nie trwała długo. Lunden wspominała później, że zainteresowanie prasy sprawiało, iż podczas kolejnych randek czuła się mało swobodnie.



Bobbie Brown. Historia, która mało nie skończyła się pożarem



Po rozwodzie z Cindy Silvą Costner sam przyznawał, że intensywnie korzystał z życia singla. Jedną z kobiet, z którymi był łączony, była Bobbie Brown, była Miss Louisiana Teen USA, znana między innymi z występu w teledysku do „Cherry Pie” zespołu Warrant. Brown opisała w swojej autobiografii „Dirty Rocker Boys” jedną z nocy spędzonych w domu aktora. Według jej relacji impreza wymknęła się spod kontroli, a ona miała przypadkowo niemal doprowadzić do pożaru.„Po kolejnej szalonej nocy w klubie wróciłam do Kevina Costnera i byłam tak podniecona, że rzuciłam zapalonego papierosa do jego sypialni i omal nie podpaliłam domu” – napisała. Jednocześnie podkreśliła: „Ale nigdy nie uprawialiśmy seksu”. Brown wspominała również, że w domu Costnera miało znajdować się około 200 kobiet.



Carla Bruni. Romans z gwiazdą i przyszłą pierwszą damą Francji?



Costnera przez lata łączono również z Carlą Bruni, piosenkarką i autorką tekstów, która później została żoną Nicolasa Sarkozy'ego i pierwszą damą Francji. O ich relacji pisały o tym m.in. takie tytuły jak brytyjski „Vogue”, „The Guardian” i „The Independent”. Wcześniej jej życie uczuciowe również było przedmiotem zainteresowania mediów, między innymi za sprawą doniesień o znajomościach z Erikiem Claptonem, Mickiem Jaggerem czy Donaldem Trumpem.



Birgit Cunningham i znajomość z lat 90.



W latach 90. Costner miał spotykać się z Birgit Cunningham, pracującą wówczas dla Universal Pictures. Cunningham opowiadała później o swoich relacjach z aktorem, a także o wcześniejszym związku z arystokratą Harrym Nuttallem. „Kiedy spotykałam się z Kevinem Costnerem, sytuacja wyglądała podobnie, więc jestem do tego przyzwyczajona” – mówiła w rozmowie z „The Standard”. Według jej relacji związek z Costnerem zakończył się „polubownie".



Elle Macpherson. „Ma na imię Elle”



W połowie lat 90. Costner był związany z supermodelką Elle Macpherson. Aktor wypowiadał się wówczas o niej bardzo entuzjastycznie i sugerował, że myśli o ustabilizowaniu życia. „Poznałem wiele wspaniałych kobiet, odkąd zostałem singlem, ale dziś osiągnąłem bardzo szczęśliwy etap w moim życiu. Czuję, że spotkałem równą sobie osobę – piękną, utalentowaną, zabawną i uroczą. Ma na imię Elle”. Według doniesień para zamieszkała razem, jednak związek nie przetrwał. Macpherson kilka lat później w rozmowie z „Irish Independent” ostrożnie wypowiadała się o relacji z aktorem. „Cóż… miałam sześciomiesięczny okres, kiedy byłam singielką. W tym okresie było sporo osób, z którymi byłam kojarzona, ponieważ byłam widywana w ich obecności. Ale nie jestem jedną z tych dziewczyn, które są w długich, monogamicznych związkach. To mi odpowiada”.



Christine Baumgartner. Drugie małżeństwo Costnera



Drugą żoną aktora została projektantka torebek Christine Baumgartner. Para poznała się podczas pracy nad filmem „Tin Cup” w 1996 roku, choć przez pewien czas ich relacja pozostawała jedynie znajomością. Costner i Baumgartner pobrali się w 2004 roku na ranczu aktora w Kolorado. Doczekali się trojga dzieci. Ich małżeństwo zakończyło się jednak po niemal dwóch dekadach, gdy w 2023 roku Baumgartner złożyła pozew o rozwód. Rzecznik aktora wydał wówczas oświadczenie: „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy fakt, że zaszły obiektywne okoliczności, które zmusiły pana Costnera do udziału w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa”. Rozwód wiązał się z szeregiem sporów finansowych. Baumgartner domagała się między innymi pokrycia kosztów sądowych oraz 248 tys. dolarów miesięcznych alimentów. Pojawiły się również zarzuty dotyczące umowy przedmałżeńskiej. Rok po sfinalizowaniu rozwodu Baumgartner wyszła za mąż za finansistę Josha Connora.



Kelly Noonan Gores. Ostatnia miłość aktora



W 2025 roku Costner związała się z reżyserką Kelly Noonan Gores, która tuż przed tym rozwiodła się z miliarderem Alekiem Goresem. Według źródeł cytowanych przez „People” Noonan Gores nie traktowała wówczas randkowania jako priorytetu. Kobieta miała koncentrować się przede wszystkim na córce i własnym życiu po pożarze domu w Pacific Palisades. Czytaj też:

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