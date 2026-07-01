Na Disney+ wróciła perełka. Czas przenieść się z powrotem do lat 90.!

Serial nawiązuje do kultowej animacji „X-Men”, opartej na popularnej serii komiksów stworzonej w 1963 roku przez legendy Marvela – Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Oryginalna produkcja zadebiutowała w październiku 1992 roku, ciesząc się popularnością.

Serial, który kochaliśmy w dzieciństwie powrócił. Disney+ kontynuuje hit

Drugi sezon „X-Men ’97” kontynuuje historię bohaterskiej drużyny mutantów, która została rozdzielona i rozrzucona po różnych epokach, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90., pod nieobecność X-Menów, pojawiają się podejrzani przeciwnicy, a nowe przejawy nietolerancji wobec mutantów zaczynają narastać.

Dodatkowo, pierwszy sezon „X-Men '97” należy do najchętniej oglądanych oryginalnych seriali animowanych Disney+ pod względem liczby godzin oglądania na całym świecie. Produkcja zdobyła szerokie uznanie widzów i krytyków, czego dowodem są status „Certified Fresh” oraz 99 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes.

W obsadzie znaleźli się: Ross Marquand (Profesor X), Matthew Waterson (Magneto), Ray Chase (Cyklop), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Storm), Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue) oraz George Buza (Bestia).

Producentami wykonawczymi serialu są Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston i Beau DeMayo. Producentem nadzorującym jest Jake Castorena. Autorami scenariuszy odcinków są JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan i Mariah Wilson. Za reżyserię odpowiadają Emmett Yonemura i Chase Conley.

Pierwsze trzy odcinki serialu „X-Men '97” są już dostępne na Disney+, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień.

Czytaj też:

Ten serial w ostatnich latach był ulubieńcem widzów. Jest finałowy sezon! Czytaj też:

Disney+ ogłosił 2 nowe polskie produkcje! Wraca też ta rodzima perełka