NA ŻYWO: 96. ceremonia wręczenia Oscarów

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre w Ovation Hollywood odbyła się 96. gala wręczenia Oscarów – nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Galę Oscary 2024 po raz czwarty poprowadził Jimmy Kimmel. To gospodarz i producent wykonawczy programu „Jimmy Kimmel Live” stacji ABC i jeden z najdłużej pracujących gospodarzy talk-show w historii amerykańskiej telewizji. Był gospodarzem 95. ceremonii wręczenia Oscarów, która przyniosła mu nominację do nagrody Emmy, a także kolejnych transmisji w 2017 i 2018 roku.

Nominacje do Oscarów 2024

We wtorek 23 stycznia dowiedzieliśmy się, kto powalczy o Oscary 2024. Najwięcej, bo aż trzynaście nominacji otrzymał „Oppenheimer” Christophera Nolana. „Biedne istoty” doceniono 11 nominacjami, a „Barbie” otrzymała ich siedem. Kontrowersje wzbudził brak wyróżnień dla Grety Gerwig i Margot Robbie, a także „Priscilli” czy głośnego „Saltburna”.

Okazało się, że choć dwie polskie koprodukcje („Apolonia, Apolonia” i „Skąd dokąd”) miały szansę na oscarową nominację w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument, to musiały obejść się smakiem. Porażkę poniósł także głośny film „Chłopi”.

O statuetkę w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego zawalczy jednak „Strefa interesów”, produkcja zrealizowana przy współpracy z polskimi twórcami. Film ten zdobył także nominację w kategorii dla najlepszej ścieżki dźwiękowej.

Kto zdobył statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej? Jakie emocje czekały na widzów i fanów hollywoodzkich produkcji? Które gwiazdy pojawiły się na uroczystości? Zapraszamy Państwa do relacji na żywo gali wręczenia Oscarów, którą specjalnie dla Państwa prowadziliśmy minuta po minucie na Wprost.pl!

Oscary 2024. Relacja na żywo z wydarzenia