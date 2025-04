Spór prawicowych stacji. Stacja wPolsce24 uderza w TV Republika

Po zmianie władzy w TVP to Telewizja Republika zaczęła się najbardziej dynamicznie rozwijać, jednak od pewnego czasu podobne ambicje ma wPolsce24. Choć niektórzy uważają, że obie prawicowe stacje powinny współpracować, im zdarzają się spory. W listopadzie telewizja braci Karnowskich pokłóciła się z medium Tomasza Sakiewicza o wywiad – wówczas Danuta Holecka przedłużyła rozmowę z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, przez co spóźnił się on na wywiad do konkurencji. Teraz głośno jest o kolejnym sporze.

Kłótnia wPolsce24 i TV Republika

W sobotę 29 marca Telewizja Republika pokazała zwiastun nowego programu publicystycznego zatytułowanego „Klub Republiki”, a już dzień później premierę miał jego pierwszy odcinek. Po emisji część widzów stwierdziła, że show z udziałem Adriana Klarenbacha, zaproszonych ekspertów i publiczności jest wyraźnie podobne do „Strefy starcia Michała Adamczyka”, czyli programu nadawanego przez wPolsce24 — również w niedziele o podobnej porze.

Te podobieństwa nie umknęły także uwadze przedstawicieli wPolsce24. Otóż na portalu X najpierw Jarosław Olechowski pochwalił się wynikami nowego programu TV Republika. Napisał: „Spektakularny sukces «Klubu Republiki». To był najchętniej oglądany program w niedzielnym wieczornym paśmie publicystycznym. 600 tys. widzów tylko w telewizji (dane Nielsen), bez streamu w Internecie i najpopularniejszy hasztag na polskim X. Konkurencję zostawiliśmy daleko w tyle”.

Następnie na jego słowa ostro zareagował Michał Karnowski, który zasiada w zarządzie Fratrii, nadawcy telewizji wPolsce24. W jego wpisie można przeczytać: „Już trzeba się chwalić sukcesikami pojedynczymi, bo średnia liczba widzów maleje. A wPolsce24 stale rośnie. I TVN24 jakby jednak poza zasięgiem... Stąd próba podłożenia kopii pod «Strefę starcia». Długoterminowo nie uda się, jak nie udało się zabić «Wiadomości wPolsce24» – widownia rośnie. W tej branży warto walczyć fair, nie warto rozrzucać sztabek złota. One się w końcu skończą i ktoś powie: «sprawdzam»”.

W późniejszym poście na X Michał Karnowski dodał, że „niektórym palma odbiła” w odniesieniu do sugestii jednego z użytkowników, że prawicowe telewizje powinny „zewrzeć szyki”. Zdaniem Karnowskiego nie jest to możliwe, bo niektórym marzy się monopol i „kraj jednej telewizji”. Nie uściślił jednak, o kogo mu chodzi.

„My jesteśmy za! Ale niektórzy chcą kraju jednej telewizji, jak kiedyś był kraj jednej gazety! Monopol zawsze szkodzi. Już niektórym palma odbiła, a gdyby byli sami, zaczęliby lewitować” – pisał.

Z kolei Michał Adamczyk w rozmowie z „Wirtualnymi Mediami” dodał: „Nie oglądamy się na konkurencję. Robimy swoje i są tego efekty. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowaliśmy największy wzrost widowni wśród wszystkich stacji informacyjnych. A skoro jedna ze stacji w tym samym czasie proponuję podobny format, to tylko pokazuje, że nasze propozycje dla widzów i ich ułożenie w ramówce jest właściwe. «Wiadomości wPolsce24» też niektórzy próbują przykrywać w całości, ale wyniki pokazują, że nas to nie osłabia. Dalej będziemy ciężko pracować. Widownia nam rośnie i być może niepokoi to innych, ale to nie nasze zmartwienie”.

