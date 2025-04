Kolejna tajemnica serialu „Dojrzewanie” ujawniona! Będziecie w szoku

Katie Leonard to koleżanka z klasy Jamiego Millera, o której zamordowanie podejrzany jest w serialu "Dojrzewanie" Netfliksa 13-letni bohater. Dziewczyna nie pojawia się nigdy fizycznie na ekranie (odcinki zostały nakręcone w jednym ujęciu, co oznacza, że nie mamy do czynienia z retrospekcjami) – widzimy ją za to na zdjęciach oraz na nagraniu brutalnego ataku na parkingu.

Teraz jednak Stephen Graham, który gra w serialu ojca oskarżonego o zabójstwo chłopca, zdradził pewną wyjątkową ciekawostkę dotyczącą serii. Okazuje się, że w jednej ze scen dramatu, słyszymy głos Katie. Twórcy hitu postanowili, że wykorzystają cover piosenki "Fragile" Stinga w wykonaniu aktorki Emilii Holliday, która wcielała się w ofiarę. Słychać ten utwór w scenie z drugiego odcinka, w której ojciec Jamiego składa kwiaty w miejscu, w którym Katie straciła życie.

– Phil (reżyser Philip Barantini – red.) od początku myślał o tym, aby chór dzieci zaśpiewał tę konkretną piosenkę w serialu. Ale piękny proces dochodzenia do tego polegał na tym, że wykorzystaliśmy śpiew dzieci, które naprawę mieszkają na tym obszarze. Dziewczyna, która śpiewa tę piosenkę to aktorka wcielająca się w Katie – dodał Graham.

O czym jest serial „Dojrzewanie”? Ogromny sukces nowej serii Netfliksa

Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

W Wielkiej Brytanii „Adolescence” pobił rekordy, stając się pierwszym serialem na platformie streamingowej, który osiągnął najwyższą oglądalność tygodniową. Na całym świecie, po otwarciu z ogromną liczbą 24,3 mln wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni, wzrósł do 66,3 mln po dwóch tygodniach — ustanawiając nowy rekord Netfliksa dla limitowanych serii.

Czytaj też:

Widzowie wypatrzyli kilka błędów w serialu „Dojrzewanie”. Zauważyliście to?Czytaj też:

Aż 8 nowych filmów! Koniecznie sprawdźcie dziś Netflix