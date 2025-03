Dobre, zapomniane filmy Netfliksa. Idealne na seans w weekend

Netflix regularnie zasypuje nas nowymi premierami, przez co niektóre świetne produkcje z poprzednich lat znikają w gąszczu nowości. A szkoda, bo wśród oryginalnych filmów tej platformy kryją się prawdziwe perełki – poruszające dramaty, wciągające thrillery i widowiskowe opowieści, które swego czasu zachwycały widzów i krytyków.

Choć dziś rzadziej się o nich mówi, wciąż warto do nich wrócić. To tytuły, które oferują nie tylko znakomite aktorstwo i dopracowaną reżyserię, ale przede wszystkim historie, które potrafią wstrząsnąć, wzruszyć lub zaskoczyć. Jeśli masz ochotę odkryć na nowo filmy, które nie powinny popaść w zapomnienie, ta lista jest właśnie dla ciebie.

Najlepsze, zapomniane filmy oryginalne na Netflix

„Potrójna granica”

Grupa byłych agentów sił specjalnych (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund i Pedro Pascal) spotyka się ponownie, by zaplanować skok w słabo zaludnionej strefie Ameryki Południowej. Po raz pierwszy w swojej karierze ci niedoceniani bohaterowie decydują się na niebezpieczną misję nie dla dobra kraju, ale dla samych siebie. Gdy wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót i wszystko wymyka się spod kontroli, ich umiejętności, lojalność i moralność zostają wystawione na największą próbę w walce o przetrwanie.

„Proces Siódemki z Chicago”

Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.

„Nieoszlifowane diamenty”

Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.

„Tick, Tick... Boom!”

Zanim Jonathan Larson napisał „Rent”, przełomową rock operę podejmującą zagadnienia narkomanii i życia w cieniu AIDS, przez wiele lat próbował przebić się w świecie, który nie chciał się nim zainteresować. Film w formie dramatu muzycznego opowiada o czasach, gdy Larson pracował w nowojorskiej knajpce, przeżywał wraz z kumplami i koleżankami małe wzloty i bolesne upadki, i dokańczał latami coś, co miało stać się dziełem jego życia. Widząc, jak szerząca się w mieście epidemia AIDS niszczy marzących podobnie jak on aspirujących artystów, Jonathan zaczyna zastanawiać się: czy rzeczywiście warto poświęcać wszystko dla jednego marzenia?

„Życie prywatne”

Jest to prawdziwie zabawna i poruszająca opowieść o życiu Richarda (nominowany do Oscara Paul Giamatti) oraz Rachel (Kathryn Hahn) – zmagającej się z bezpłodnością pary, która próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro. Kiedy zmagający się z kryzysem emocjonalnym i finansowym małżonkowie w średnim wieku ponownie spotykają Sadie (wschodząca gwiazda Kayli Carter) – młodą dziewczynę, która niedawno porzuciła studia – ich życie zaczyna nabierać zupełnie nowych kolorów.

„Psie pazury”

Jest rok 1925, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.

„Mudbound”

Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Dwie rodziny muszą zmierzyć się z bezwzględną hierarchią społeczną i nieprzyjaznym krajobrazem, tocząc wojnę nie tylko na froncie, ale i na swym lokalnym poletku. Film opowiada o przyjaźni, nieznanym dziedzictwie oraz o niekończącej się walce o ziemię i przeciw jej kaprysom. Rodzina McAllanów przenosi się na Południe ze spokojnego Memphis, pełna nadziei na sukces rolniczego przedsięwzięcia Henry’ego. Laura stara się nie tracić wiary w powodzenie planów męża, choć wizja ich realizacji coraz bardziej się oddala. W tym samym czasie Hap i Florence Jackson, których rodziny od pokoleń zajmowały się uprawą roli, borykają się z wieloma problemami, próbując zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Na drodze do realizacji marzeń obu rodzin staje również wojna. Powracający z niej Jamie i Ronsel nawiązują mocną, choć niełatwą przyjaźń, która zatrzęsie w posadach ich życiem rodzinnym.

„Historia małżeńska”

Nicole (Scarlett Johansson) i Charlie (Adam Driver) to kochająca się para artystów. Wspólnie pracują, wspólnie mieszkają, wspólnie wychowują synka. Wiedzą o sobie wszystko. Kto gdzie zostawia nitkę dentystyczną, kogo jakie prezenty cieszą najbardziej, co kto lubi czytać, a czego nie znosi, kogo rozprasza telewizja. Po kilku latach miłości rozpoznają najdrobniejsze gesty i grymasy, doskonale wiedzą, czego się spodziewać. W swoim „byciu razem” zrośli się niemal w jeden organizm, mimo że każde z nich ma swoje ambicje i marzenia, głęboko skrywane przed tym drugim. Nadchodzi w końcu moment, w którym to one dochodzą do głosu. Wystarczy jedna atrakcyjna propozycja, by choć na jakiś czas uwolnić się od rutyny, poczuć wolność. Czy to oznacza koniec dla pary idealnej?

„Zostaw świat za sobą”

Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila („Mr. Robot”). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi – Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych – G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

„Król”

Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i – już jako król Henryk V – musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia – w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton).

„Nie patrz w górę”

Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po obrzeżach galaktyki krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dra Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, żeby świat po prostu spojrzał w górę?

„Beasts of No Nation”

Beasts of No Nation w reżyserii Cary’ego Joji Fukunagi to osadzona w Afryce Zachodniej historia AGU (w tej roli Abraham Attah), chłopca z małej wioski, którego poznajemy, gdy bawi się ze starszym bratem, dokazuje z kolegami w pobliskim obozie dla uchodźców albo je obiad z rodziną. Jednak szczęśliwe dzieciństwo dobiega końca, kiedy oddziały wojska ze stolicy przybywają, by stłumić powstanie przeciwko skorumpowanej władzy. Jego matce i siostrze udaje się uciec do najbliższego miasta, ale Agu zostaje w wiosce z ojcem i bratem, a wkrótce potem — zupełnie sam. Przerażony i zdany tylko na siebie, Agu ucieka do lasu, gdzie znajduje go oddział młodych powstańców pod przywództwem charyzmatycznego DOWÓDCY (Idris Elba). Przechodzi tam brutalne przeszkolenie, rytuały inicjacyjne, musi także wysłuchiwać żarliwych przemówień Dowódcy. Poznaje też bratnią duszę — niemego żołnierza o imieniu STRIKA (Emmanuel „King Kong” Nii Adom). Kiedy sklecona naprędce armia rusza do walki, Agu zostaje awansowany: nie musi już nosić amunicji, teraz będzie odpowiedzialny za broń. Beasts of No Nation ukazuje utratę niewinności. Agu stara się odnaleźć resztki dzieciństwa, które wydaje się tak bardzo odległe.

„Na Zachodzie bez zmian”

Opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.

„Nieznajomy”

Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.

