Szokująca sytuacja na gali Oscarów 2024. Na scenie pojawił się nagi mężczyzna

Podczas ceremonii rozdania Oscarów co roku dochodzi do zabawnych lub niekiedy szokujących wydarzeń. Również tym razem nie zabrakło momentów, o których przez długi czas będzie głośno. Media na całym świecie m.in. obiegła informacja, że na czerwonym dywanie przed galą przewróciła się Liza Koshy. W trakcie wydarzenia zdarzyła się jednak sytuacja, która w większym stopniu zaskoczyła publiczność, widzów i internautów.

Oscary 2024: John Cena pojawił się nagi na scenie

W tym roku gala rozdania Oscarów została nieco odświeżona. Choć gospodarzem wydarzenia był Jimmy Kimmel, to częściej aktorki i aktorzy wręczający statuetki innym twórcom rozbawiali widzów rozbrajającymi dialogami czy celnymi uwagami. W pewnym momencie odegrana została zabawna scenka.

Otóż Jimmy Kimmel przypomniał sytuację z 1974 roku, kiedy podczas 46. ceremonii wręczenia Oscarów, na scenie pojawił się nagi mężczyzna. Na ekranie pokazano widzom wideo, na którym można dostrzec, jak za plecami Davida Nivena zapowiadającego Elizabeth Taylor przebiegł wówczas nagi mężczyzna. Warto dodać, że nie była to wtedy nowość, bowiem nadzy ludzie często na początku lat 70. przerywali wydarzenia publiczne w USA.

– Wyobrażacie sobie, gdyby dzisiaj po scenie przebiegł nagi mężczyzna? – Kimmel zapytał Oscarową publiczność, przypominając ten niechlubny moment. – Powiedziałem, czy możecie sobie wyobrazić, gdyby nagi mężczyzna przebiegł dzisiaj przez scenę? Czy to nie byłoby szaleństwo? – wymownie dodawał.

Po tych słowach z rogu sceny wysunął głowę John Cena. Widać było wówczas jedynie to, że nie ma górnej części garderoby. – Zmieniłem zdanie. Nie chcę tego robić. Po prostu nie czuję się z tym dobrze. To eleganckie wydarzenie, wiesz, powinieneś się teraz wstydzić, że zaproponowałeś tak niesmaczny żart – Cena powiedział do Kimmela. Prowadzący wyznał, że ten fragment „miał być zabawny”, na co Cena odpowiedział: „Męskie ciało to nie żart!”.

Następnie John Cena rzeczywiście wyszedł na scenę i publiczność mogła zauważyć, że ma na sobie tylko klapki. Newralgiczne miejsca zasłonił kopertą. Kiedy znalazł się przed mikrofonem nie mógł jej otworzyć, by odczytać zwycięzcę w kategorii „Najlepsze kostiumy”, ponieważ nic by go nie zakrywało. Wówczas nastąpiło szybkie cięcie – widzowie zobaczyli fragmenty nominowanych w tej kategorii filmów, po czym ujrzeli już Johna Cenę w złotej todze.

Podczas całej sytuacji widać było, że publiczność nie dowierza w to, co się dzieje. Goście wybuchli śmiechem, a Margot Robbie nawet ukryła twarz w dłoniach. W sieci z kolei wybuchła prawdziwa burza w komentarzach. Wśród słów podzielonych internautów czytamy: „Powinien powiedzieć, że potrzebuje większej kartki papieru”, „Minęły czasy, kiedy Oscary były wyrafinowane i z klasą”, „Gdyby zrobiła to kobieta, byłby światowy skandal”, „Co jest nie tak z ludźmi w dzisiejszych czasach?” czy „Jest zbudowany jak grecki Adonis. To był świetny komediowy czas”.

