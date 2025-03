Top 8 seriali marca 2025 według BBC – wszystkie dostępne na streamingach

Od wystawnej epopei historycznej rozgrywającej się na Sycylii, przez satyrę na studia hollywoodzkie z udziałem Setha Rogana, po mocny brytyjski thriller, kręcony w jednym ujęciu. Oto najlepsze seriale z marca 2025 roku według BBC. Wszystkie obejrzycie na popularnych platformach streamingowych, jak Netflix, Max czy Disney+. Sprawdź, co mogło cię ominąć!

Najlepsze seriale z marca 2025 roku według BBC

„Daredevil: Odrodzenie” (Disney+)

Najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

„Lampart” (Netflix)

Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.

„Dojrzewanie”

Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

„Rzeka odchodzących dusz” (Max)

To thriller, którego akcja jest osadzona w Filadelfii. Nie jest to przypadkowe, ponieważ bardzo istotnym tłem jest tutaj kryzys opioidowy. Pozycja opowiada o kiedyś nierozłącznych siostrach – Mickey i Kacey, które wychowały się w dzielnicy i rodzinie naznaczonej przez narkotyki. Ich matka przedawkowała, gdy były małymi dziećmi, ojciec również był uzależniony i szybko zniknął z ich życia. Mimo podobnych warunków, w jakich się wychowywały, losy sióstr potoczyły się inaczej. Starsza Mickey została policjantką, Kacey – prostytuuje się, żeby zarobić na narkotyki. Nie rozmawiają już od 5 lat. Jednak gdy w mieście zaczynają ginąć młode narkomanki, a Mickey zauważa, że pierwsza z ofiar została zamordowana, postanawia działać, obawiając się, że jej siostra może być następna. Wbrew przełożonym, którzy nie przywiązują wagi do tej sprawy, zaczyna własne śledztwo, które może kosztować ją karierę. I o wiele więcej.

„Złodziej dragów” (Apple TV+)

Oparty na książce Dennisa Tafoyi o tym samym tytule serial opowiada o wieloletnich przyjaciołach i przestępcach z Filadelfii, którzy podszywają się pod agentów DEA, aby obrabować dom na wsi, tylko po to, aby ich drobny przekręt stał się przedsięwzięciem na śmierć i życie, gdy nieświadomie ujawniają i rozszyfrowują największy ukryty korytarz narkotykowy na wschodnim wybrzeżu.

„Porządna amerykańska rodzina” (już na Hulu, od 7 maja na Disney+)

Porywający miniserial dramatyczny, inspirowany historią rodziny, która adoptowała dziewczynkę z rzadką odmianą karłowatości. W serialu wystąpią Ellen Pompeo, Mark Duplass i Imogen Faith Reid.

„Rezydencja” (Netflix)

132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna ekscentryczna detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja serialu „Rezydencja” toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jego bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.

„Studio” (Apple TV+)

Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć. W „Studio” pojawi się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. W serialu wystąpi gościnnie także nominowany do Oscara i zdobywca Emmy Bryan Cranston.

