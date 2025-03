Coś dla całej rodziny. Na Disney+ trafił prequel ukochanego „Króla Lwa”

„Króla Lwa” można śmiało nazwać jednym z największych fenomenów w historii animacji. Od premiery w 1994 roku film zdobył serca milionów widzów na całym świecie i do dziś pozostaje jedną z najbardziej uwielbianych produkcji Disneya.

„Mufasa: Król Lew”. O czym jest prequel kultowego „Króla Lwa”?

W 2024 na ekranach kin pojawił się prequel tej ukochanej opowieści, czyli „Mufasa: Król Lew”. Film opowiada o niezwykłej drodze uwielbianego króla Lwiej Ziemi. Rafiki przekazuje legendę o Mufasie młodej lwicy imieniem Kiara, córce Simby i Nali, której towarzyszą niezastąpieni Timon i Pumba. Opowiedziana we wspomnieniach, historia przedstawia Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, aż do spotkania z życzliwym lwem o imieniu Taka – dziedzicem królewskiego rodu. To przypadkowe spotkanie rozpoczyna wspaniałą podróż niezwykłej grupy, która poszukuje swojego przeznaczenia. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę, gdy razem będą musieli unikać śmiertelnego wroga.

Film, łączący tradycyjne techniki kręcenia z fotorealistyczną grafiką komputerową, wyreżyserował zdobywca Oscara Barry Jenkins („Aftersun”, „Moonlight”), a ścieżkę dźwiękową skomponował Lin-Manuel Miranda („Hamilton”), tworząc zupełnie nowe utwory, w tym hit „I Always Wanted a Brother”.

„Mufasa: Król Lew” stał się globalnym fenomenem, zarabiając ponad 700 milionów dolarów w kinach na całym świecie, plasując się wśród 10 największych premier kinowych 2024 roku.

Film od dziś „Mufasa: Król Lew” od dziś dostępny jest dla wszystkich subskrybentów platformy Disney+.

