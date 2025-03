Na kontynuację „Gladiatora” czekaliśmy 24 lata. W końcu obejrzymy ją online

„Gladiator” Ridleya Scotta uważany jest za jeden z najbardziej kultowych filmów wszech czasów. W 2000 roku zarobił na całym świecie 457 mln dolarów, po czym zdobył pięć Oscarów z 12 nominacji, w tym za najlepszy film, dla najlepszego aktora (Russell Crowe), za najlepsze efekty specjalne, najlepsze kostiumy i najlepszy dźwięk.

Wielki hit 2024 roku trafi na SkyShowtime

Pod koniec 2024 roku, po 24 latach od premiery pierwotnej części, doczekaliśmy się sequela hitu. Denzel Washington („Małe rzeczy”, „Człowiek w ogniu”, „Dzień próby”, „Bez litości”, „Lot”) wciela się w Makrynusa. Paul Mescal zagrał Lucjusza, syna Lucilli (Connie Nielsen), a Pedro Pascal natomiast wystąpił jako Marcus Acacius.

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci uwielbianego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja. Kiedy jego państwo zostaje podbite przez Cesarstwo rządzone żelazną pięścią przez dwóch tyranów, zmuszony jest walczyć w Koloseum. Choć jego sercem targa gniew, Lucjusz musi spokojnie spojrzeć w przeszłość, żeby odnaleźć siłę i honor, które pozwolą mu zawalczyć o przyszłość Rzymu i przywrócić swojemu ludowi minioną chwałę.

W filmie, oprócz Mescala, Pascala i Washingtona, zagrali: Joseph Quinn („Stranger Things”, „Ciche miejsce: Dzień pierwszy”), Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi i Connie Nielsen. „Gladiator II” zarobił na całym świecie ponad 420 milionów euro i uzyskał „certyfikat świeżości” (Certified Fresh) portalu Rotten Tomatoes.

Organizacja National Board of Review zaliczyła go do grupy dziesięciu najlepszych filmów roku 2024. Został też nominowany do dwóch Złotych Globów, czterech nagród Critics' Choice, trzech nagród BAFTA oraz Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych SAG.

„Gladiator II” obejrzymy na platformie SkyShowtime już od 16 maja tego roku.

