Serialowy i filmowy boom na Max – blisko 30 nowości tylko w tym tygodniu

Ten tydzień na platformach streamingowych to istne szaleństwo. Po tym, jak Netflix ma dla swoich widzów w najbliższych dniach prawie 30 premier, Max nie zostaje w tyle i proponuje swoim subskrybentom 26 nowych tytułów, które do niedzieli pojawią się w serwisie. Co warto obejrzeć? Mamy dla was pełną rozpiskę.

Powracają ukochane serie i programy, w tym „Pani sprzątająca” czy polskie „Nic do zgłoszenia”. Widzowie obejrzą również dwa sezony „Plotkary” i dwie odsłony „Stewardesy”. Dla miłośników kina akcji Max ma wszystkie filmy z popularnej serii z uwielbianym Tomem Cruisem. Ale to nie wszystko. Znajdzie się też coś dla fanów thrillerów, a nawet horrorów czy dokumentów. Pojawią się również zupełnie nowe tytuły, jak serial o młodym małżeństwie z gwiazdą znaną z serialu „Hannah Montana” czy film – debiut reżyserski od znanego aktora Ethana Hawke'a.

Przejrzyjcie listę premier tego tygodnia i sprawdźcie, na co warto poświęcić swój wolny czas.

Prawie 30 nowych tytułów w tym tygodniu na Max. Część z nich już obejrzysz na platformie

„Pani sprzątająca”, sezon 6.



Thony podejmuje odważną decyzję, która otwiera nową drogę do obywatelstwa.

Premiera: Już dostępny



„Harpunnicy”



Jeden człowiek z włócznią kontra jedna z najszybszych ryb w oceanie: tuńczyk błękitnopłetwy.

Premiera: Już dostępny



„Nic do zgłoszenia”, sezon 5.



W programie widzowie przyjrzą się codziennej pracy organu ścigania, którym jest Służba Celno-Skarbowa. Jej funkcjonariusze każdego dnia monitorują wszystkie granice Polski.

Premiera: Środa 2 kwietnia



„Odmienne stany Amy”



Przezabawne i bezkompromisowe spojrzenie na nowy etap w życiu Amy Schumer.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia”



Dokument poświęcony arcydziełu Henry'ego Hamptona "EYES ON THE PRIZE" (1987-1990). Głosami członków ruchu przywołuje historyczne wspomnienia, uruchamia radykalną wyobraźnię i zagłębia się w podróż ku wyzwoleniu czarnych.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Georgie i Mandy wzięli ślub”



Losy Georgie i Mandy, którzy tworzą rodzinę w Teksasie, stawiając czoła wyzwaniom dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Wrota Niebios. Sekta nad sektami”



Historia kultu Heaven’s Gate założonego w 1975 roku przez Marshalla Applewhite'a i Bonnie Nettles. Wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia 20 osób z małego miasteczka w Oregonie.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie”



Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Krok dziewiąty”



Ojciec, który niespodziewanie otrzymuje opiekę nad swoją nastoletnią córką, ma drugą szansę, aby odzyskać jej zaufanie i odbudować ich relację.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Dziki kot”



Obraz bada burzliwe życie młodej literatki, która zmaga się z ograniczeniami społecznymi i osobistymi demonami.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Plotkara”, 1. i 2. sezon



Prawie dziesięć lat po publikacji ostatniego wpisu na blogu Plotkary, wracamy na Upper East Side, aby śledzić poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Stewardesa”, 1. i 2. sezon



Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible”



Tom Cruise w roli tajnego agenta, który musi oczyścić się z zarzutów o zdradę i znaleźć prawdziwego zdrajcę zagrażającego bezpieczeństwu USA.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible II”



Druga część megahitu z Tomem Cruise'em w roli Ethana Hunta, który tym razm zostaje wysłany z misją powstrzymania szaleńca przed rozsianiem na całym świecie groźnego wirusa.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible III”



Agent Ethan Hunt po raz kolejny powraca, aby tym razem pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible – Fallout”



Ethan Hunt i jego zespół powracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible – Ghost Protocol”



Ethan Hunt zostaje oskarżony o zorganizowanie ataku na Kreml. Zrobi wszystko, żeby oczyścić siebie i swoich ludzi z zarzutów.Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Mission: Impossible – Rogue Nation”



Tom Cruise w roli agenta do zadań specjalnych, który po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niego misji niemożliwej.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Królowa kości”



Mroczna baśń ludowa o bliźniakach, które szukają odpowiedzi na temat śmierci swojej matki i jej związku z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Biegnąc po piasku”



Erytrejski uchodźca deportowany z Izraela zostaje wzięty za nowego zawodnika drużyny piłkarskiej, a jego przetrwanie zależy od sukcesu zespołu.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Dawna ja”



Podczas wizyty w rodzinnym mieście, pracoholiczka Ally odnawia kontakt z byłym chłopakiem i jest zdeterminowana, by go odzyskać.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Egzorcyzmy Emily Rose”



Opętana przez demony studentka umiera w trakcie rytuału egzorcyzmów. Ksiądz, który je odprawiał, staje przed sądem. Na faktach.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Niebo nad Zenicą”



Obywatele walczą z zanieczyszczeniem. Porywający film o wytrwałości i sile zdeterminowanych aktywistów.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Nie ma „ja” w trójkącie”



Przed związaniem się na stałe Ollie i Zoe chcą spróbować czegoś nowego.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Veni, vidi, vici”



Satyra społeczna skupiająca się na superbogatej rodzinie Maynardów, której patriarcha postanawia zabijać przypadkowych ludzi dla sportu.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Vera i przyjemności innych”



Vera wynajmuje puste mieszkanie nastolatkom szukającym miejsca do uprawiania seksu i odkrywa własne pragnienia seksualne.

Premiera: Piątek 4 kwietnia

Co teraz najchętniej oglądamy na Max? To hity w Polsce

Już w przyszłym tygodniu na Max powracają też uwielbiane serie, które w ostatnich latach biły rekordy popularności. Obejrzycie długo wyczekiwany finałowy sezon „Opowieści podręcznej” oraz czwarty sezon „Hacks”, a już za dwa tygodnie także drugą serię „The Last of Us”.

Wśród królujących teraz na Max filmów w czołówce znajdziecie, dwie części „Venoma”, „Emmę”, „Saltburn” czy „Wybrańca”. Jeżeli mowa o serialach Polacy najchętniej oglądają wciąż „Biały Lotos”, polskiego „Porządnego człowieka” czy „Rzekę odchodzących dusz”. Popularne są także rodzime programy, jak „The Traitors. Zdrajcy” czy „Masterchef. Nastolatki”.

