21 ukrytych perełek Disney+. Najwyżej oceniane kryminały i thrillery

Chociaż platforma Disney+ kojarzy nam się głównie z animacjami i produkcjami Marvela czy uniwersum Gwiezdnych Wojen, platforma ma w swojej bibliotece całą masę znakomitych kryminałów i thrillerów, które zyskały uznanie widzów na całym świecie. Są wśród nich zarówno głośne tytuły, o których mówiło się wszędzie, jak i mniej oczywiste perełki, które mogły umknąć waszej uwadze.

Wybraliśmy najwyżej oceniane i nieoczywiste tytuły serialowe na Disney+ z kategorii „kryminał” i „thriller”. Tak powstała lista 20 perełek z dopracowanymi scenariuszami, świetnie napisanymi postaciami i atmosferą, która nie pozwala oderwać wzroku od ekranu. Niezależnie jednak od tego, czy wolisz brutalne śledztwa, inteligentne zagadki, czy psychologiczne gry między bohaterami – nasza lista gwarantuje ci niezapomniany seans. To świetna okazja, by nadrobić najlepsze tytuły i przekonać się, dlaczego widzowie ocenili je tak wysoko.

Jeśli masz ochotę na wieczór pełen napięcia i tajemnic, koniecznie sprawdź, które kryminały i thrillery na Disney+ cieszą się największym uznaniem. Kto wie, może znajdziesz wśród nich nowy ulubiony serial?

21 świetnych thrillerów i kryminałów na Disney+, których prawdopodobnie nie oglądaliście

„Aktorka”



Yasemin Derin, niezwykle popularna turecka aktorka, korzystając z doskonałej przykrywki celebrytki, od wielu lat prowadzi podwójne życie. Po pewnym czasie to nietypowe "drugie ja" wciąga ją w sam środek pełnej tajemnic intrygi.



„Will Trent”



Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.



„Sekta”



Zaginięcie miejscowej dziewczynki przywołuje u pewnej kobiety wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to przynależała do Klanu, jednej z nielicznych w historii sekt pod przewodnictwem kobiety. Fabułę tego oryginalnego serialu oparto na thrillerze kryminalnym autorstwa J. P. Pomare'a. Jest to studium najgorszych koszmarów życia w sekcie oraz historia kobiety, która wyrwała się z jej szponów i musi zmierzyć się z demonami przeszłości, aby powstrzymać porwania i przymusową indoktrynację niewinnych dzieci.



„Morderstwo na końcu świata”



Darby Hart, detektywka-amatorka z pokolenia Z, próbuje rozwiązać sprawę morderstwa, do którego doszło na terenie położonej na odludziu posiadłości pewnego miliardera.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Luke Cage”



W trakcie nieudanego eksperymentu niesłusznie skazany mężczyzna zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Genialna Morgan”



Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu „The Good Mothers” podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda, czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Devs”



Lily Chan jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Patolog”



Doktor Daniel Harrow w niekonwencjonalny sposób docieka przyczyn zgonów zmarłych, którzy do niego trafiają.



„Dochodzenie”



Serial podąża tropem zabójstwa nastolatki z Seattle i emocjonującego śledztwa w tej sprawie.



„Gaduła”



Prawnik z dziesięcioprocentowym wskaźnikiem skuteczności zostaje wplątany w sprawę zabójstwa i z dnia na dzień staje się osławionym i genialnym oszustem znanym jako Big Mouse. Aby przetrwać i chronić swoją rodzinę, stara się ujawnić prawdziwe oblicze uprzywilejowanych osób zamieszanych w ogromny spisek.



„W stronę światła”



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„Rekrut”



Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„Castle”



Poszukujący inspiracji pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie się do jednego zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.



„Snowfall”



Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

Disney+ zadebiutował w Polsce 14 czerwca 2022 roku i od tego czasu zyskał dużą popularność wśród widzów. Platforma oferuje bogaty katalog filmów i seriali od Disneya, Pixara, Marvela, Star Wars, National Geographic oraz produkcji spod znaku Star, które są skierowane do dojrzalszej widowni. Serwis szybko stał się jednym z głównych graczy na polskim rynku streamingowym, przyciągając subskrybentów hitowymi premierami i kultowymi klasykami. Oprócz animacji i produkcji familijnych Disney+ dostarcza także szeroki wybór kryminałów, thrillerów, dramatów czy dokumentów, co czyni go atrakcyjną opcją dla różnych grup odbiorców.

