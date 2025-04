Te 7 filmów rządzi teraz na Max! Polacy wybrali perełki

Max stale rozwija swoją bibliotekę – zarówno o produkcje oryginalne, jak i na licencji, oferując filmy z różnych gatunków – od trzymających w napięciu thrillerów i dynamicznych filmów akcji, przez wzruszające dramaty, aż po produkcje pełne humoru. W ostatnich dniach na platformę wpadło sporo nowości, które przyciągnęły Polaków.

Wśród nich jest sporo głośnych tytułów od najlepszych światowych reżyserów. Polacy chętnie oglądają np. nowość od Yorgosa Lanthimosa (znanego z głośnego „Lobster”) czy thriller z 2023 roku od Emmerald Fennell – twórczyni „Obiecującej. Młodej. Kobiety”. Wysoko na liście jest od kilku już tygodni film o początkach kariery Donalda Trumpa z gwiazdorem „Sukcesji”. Widzowie chętnie wybierają również kostiumy film z Anyą Taylor-Joy, którą szeroka publika poznała w hicie Netfliksa „Gambit królowej”.

Sprawdźcie przygotowaną specjalnie dla kinomaniaków listę 7 filmów, które rządzą teraz na Max! Wśród najchętniej oglądanych tytułów znajdziesz zarówno pełne emocji historie, jak i trzymające w napięciu produkcje, które nie pozwolą oderwać się od ekranu. Jeśli szukasz filmowych inspiracji na wieczór, koniecznie dodaj je do swojej listy „do obejrzenia”!

7 filmów robi zamieszanie na Max. Polacy chcą więcej takich hitów

„Biedne istoty”



Film w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, znanego z "Lobstera" i "Zabicia świętego jelenia", to opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Emma”



Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.



„Wybraniec”



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



„Bez serca”



Latem przed wyjazdem na studia Tamara spotyka tajemniczą dziewczynę z blizną na piersi. Czy to spotkanie na zawsze zmieni jej życie?



„Lucy”



Lucy (Scarlett Johansson), mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga, na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom.



„Nigdy, rzadko, czasami, zawsze”



Opowieść o kilku dniach z życia nastolatki z pensylwańskiej prowincji. Autumn (Sidney Flanigan) poznajemy, gdy zachodzi w niechcianą ciążę. W kryzysowym momencie dziewczyna musi odnaleźć się w gąszczu bezdusznych procedur i stawić czoła dotkliwemu brakowi empatii ze strony patriarchalnego otoczenia. Z biegiem czasu okazuje się, że ciąża stanowi tylko jeden z wielu problemów bohaterki, a jej przeszłość kryje w sobie mroczne tajemnice. Choć "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze" pozostaje filmem gorzkim i pełnym punkowej z ducha niezgody na rzeczywistość, ani przez moment nie osuwa się w nihilizm. Istotny wątek fabuły stanowi relacja Autumn z wyrozumiałą i wspierającą ją na każdym kroku kuzynką. W związku z tym obraz okazuje się nie tylko filmowym aktem oskarżenia piętnującym społeczną hipokryzję, lecz także subtelną opowieścią o sile dziewczyńskiej przyjaźni.



„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.Czytaj też:

