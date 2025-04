Aż 8 nowych filmów! Koniecznie sprawdźcie dziś Netflix

Masę klasyków filmowych zobaczycie od dziś na Netflix. Platforma czaruje w pierwszy dzień kwietnia dobrymi premierami z aktorską śmietanką. Na ekranie zobaczycie takie gwiazdy jak Matt Damon, Tom Cruise, Johnny Depp, Cuba Gooding Jr., Jodie Foster czy Will Ferrell. Znajdzie się coś dla fanów dobrej komedii, filmu akcji, sci-fi, dramatu czy horroru.

Warto sprawdzić, co nowego pojawiło się w bibliotece i zaplanować wieczór z filmem. Przestudiujcie listę i poszukajcie czegoś idealnego na niezapomniany seans!

8 kapitalnych filmów od dziś na Netflix. Wybierz coś na wieczorny seans

„Holmes i Watson”



Detektyw Sherlock Holmes (Will Ferrell) i dr John Watson (John C. Reilly) po raz kolejny łączą siły. Ich zadaniem jest zbadanie sprawy tajemniczego morderstwa w Pałacu Buckingham. Wszystkie tropy prowadzą do profesora Jamesa Moriarty'ego, okrutnego mordercy i wieloletniego wroga duetu. Kiedy jednak na jaw wychodzą nowe fakty, największy detektyw świata i jego zaufany kompan muszą użyć swojego legendarnego sprytu i niekonwencjonalnych metod działania, aby złapać zabójcę, zanim królowa stanie się jego kolejną ofiarą.



„Nieznani bohaterowie”



Rok 1991. David Smallbone, po tym, jak upadła jego wytwórnia muzyczna, przenosi się z Australii do USA razem z ciężarną żoną Helen oraz szóstką dzieci. W nowym kraju czeka na nich wiele wyzwań. Niezłomna wiara Helen inspiruje resztę rodziny, aby nie poddawać się przeciwnościom. Oparty na faktach dramat familijny, będący historią narodzin gwiazd muzyki chrześcijańskiej - Rebeki St. James oraz duetu For King & Country.



„Elizjum”



Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.



„Oślepiony”



W latach 60. w Luizjanie przyszła gwiazda Phil Robertson zakochuje się i zakłada rodzinę, ale dręczą go wydarzenia z przeszłości.



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„1000 lar po Ziemi”



Tysiąc lat po globalnej katastrofie statek generała Raige'a i jego syna rozbija się na Ziemi. Chłopiec będzie musiał samotnie stawić czoła dzikiej planecie.



„Jerry Maguire”



Tytułowy bohater Jerry Maguire (kreacja Toma Cruise'a nagrodzona Złotym Globem) jest agentem w dużej firmie zajmującej się kontraktami i transferem sportowców. Mimo pozornie udanego życia coraz częściej zaczyna mieć wątpliwości. Nie podobają mu się brutalne prawa i obłuda panujące w świecie sportu. Te skrupuły kosztują go utratę pracy, dobrobytu i pięknej narzeczonej. Jednak przy pomocy lojalnej koleżanki z pracy i jedynego klienta – rozkapryszonego futbolisty Reda Tidwella (Cuba Gooding Jr. – Oscar za rolę drugoplanową), Jerry Maguire przekonuje się, że w życiu naprawdę liczą się... uczucia.



„Jak długo jeszcze?”



Nick Person wraz ze swoją świeżo poślubioną żoną Suzanne i jej dwójką dzieci, mieszkają w małym mieszkanku. Nick postanawia jednak kupić dom na przedmieściach by każdy miał więcej przestrzeni. Piękna posiadłość okazuje się jednak prawdziwą skarbonką bez dna. Dumny tatuś postanawia wziąć sprawy we własne ręce… i z pomocą zwariowanego fachowca Chucka. Personowie przekonują się, że te cztery ściany, nie tak prędko staną się ich wymarzonym domem.

