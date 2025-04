Rozenek-Majdan o starcie w wyborach prezydenckich. „Polska zasługuje na więcej”

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan zyskała popularność jako prezenterka telewizyjna, angażuje się także w wiele innych projektów. Celebrytka m.in. bierze udział w licznych akcjach społecznych, a nawet zdarzyło jej się przemawiać w Sejmie w sprawie walki o dostępność do in vitro. Teraz zabrała w sieci głos na temat rozwinięcia swojej kariery politycznej.

Małgorzata Rozenek-Majdan o prezydenturze

We wtorek 1 kwietnia br. Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała post, w którym oświadczyła: „Dziś ogłaszam mój start w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej”. W kontynuacji wpisu wyjaśniła, dlaczego chciałaby zostać prezydentką Polski i podkreśliła, że nie chodzi jej o tytuły ani władzę.

„Mam dość patrzenia, jak w Polsce odbiera się ludziom nadzieję. Jak polityka odrywa się od codzienności, od realnych problemów, od prawdy. Przez lata pracowałam na rzecz kobiet, rodzin, dzieci, zwierząt. Walczyłam o dostęp do in vitro, o prawo do decydowania o własnym ciele, o godność i równość. I wiem jedno – Polska zasługuje na więcej. Na prezydentkę, która słucha. Na prezydentkę, która łączy. Na prezydentkę, która nie boi się mówić prawdy – nawet jeśli jest niewygodna” – pisała prezenterka.

Na koniec gwiazda TVN obwieściła, że nie startuje sama, lecz ze wszystkimi, którzy wierzą, iż „Polska może być silną siłą ludzi, nie podziałów”. Co więcej, do wpisu celebrytka dołączyła plakat wyborczy, na którym ubrana na biało pozuje na tle polskiej flagi. „Czas na zmiany” – podkreśliła hasło wyborcze.

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan nie uściśliła tego w napisanej w poważnym tonie publikacji, to data zamieszczenia tej informacji wskazuje na to, że jest to jedynie primaaprilisowy żart. Również fani celebrytki nie wzięli jej wpisu na poważnie. Czytamy: „Żyrandol w Belwederze będzie czysty jak nigdy”, „Aż mi szkoda, że to żart! Ale bardzo dobry” czy „Chciałabym zobaczyć Twoją rozmowę z Trumpem na szczycie jako Pani prezydent”. Joanna Przetakiewicz z kolei napisała: „Szkoda, że dzisiaj 1 kwietnia”, Bogna Sworowska stwierdziła: „Byłoby fajnie”, natomiast Agata Młynarska dodała: „W ciemno idę za Tobą!”.

