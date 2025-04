Perfect wraca z nowym wokalistą! To duże zaskoczenie

Perfect to bez wątpienia prawdziwa legenda polskiego rocka. Zespół jest odpowiedzialny za stworzenie m.in. takich hitów, jak „Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą”, „Ale wkoło jest wesoło”, „Niewiele ci mogę dać” czy „Autobiografia”. Od momentu utworzenia grupy na przełomie 1977 i 1978 roku jej wokalistą był Grzegorz Markowski (wyłączając lata 1989–1992, kiedy rolę wokalisty pełnił Zbigniew Hołdys). Teraz zespół będzie koncertował działalność z zupełnie innym artystą.

Nowy wokalista zespołu Perfect

W 2019 roku wiele osób zaskoczyła decyzja Grzegorza Markowskiego, który obwieścił, że odchodzi z zespołu Perfect. Ceniony artysta jednak nie chciał przeszkadzać kolegom w kontynuowaniu działalności grupy. – Zostawiam zespół, zostawiam im nazwę, zostawiam wszystko – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Choć muzycy usiłowali sobie jakoś radzić, w 2022 roku zmarł Piotr Szkudelski – perkusista, który z kapelą związany był przez 40 lat. Następnie na rynku pojawiła się grupa o nazwie „Perfect & Adrenalina” z byłymi muzykami Perfectu, a potem powstał twór „Perfect Gold”. Nie wiodło im się jednak dobrze. Teraz z kolei rozpoczął się nowy rozdział w historii zespołu.

Otóż we wtorek 1 kwietnia br. w programie „Pytanie na śniadanie” zaprezentowany został nowy wokalista legendarnej rockowej grupy. Okazało się, że został nim Łukasz Drapała, którego telewidzowie znają m.in. z występów w „The Voice of Poland” (doszedł do finału) i „Mam talent”. Artysta przyznał, że spotykał się z muzykami na wielu festiwalach, rozmawiali ze sobą, aż w końcu słowa przerodziły się w czyny i postanowili współpracować. Co więcej, podkreślili, że są w kontakcie z Grzegorzem Markowskim.

– Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę na to, żeby grać – powiedział Piotr Urbanek w śniadaniówce TVP.

Członkowie zespołu na antenie publicznego nadawcy zapowiedzieli również, że w tym roku Perfect będzie obchodził swoje 45-lecie. Z okazji jubileuszu wyruszą w trasę koncertową, a daty poszczególnych wydarzeń już wkrótce ujrzą światło dzienne. Zaznaczyli przy tym, że jednym z przystanków stanie się katowicki Spodek, w którym rozgrzeją publiczność już 19 października 2025 roku.

Czytaj też:

Zbigniew Wodecki wstydził się swojego hitu. Tę piosenkę nucił cały PRLCzytaj też:

Był gwiazdą PRL. Polaków do dziś zaskakuje jego prawdziwe nazwiskoCzytaj też:

Po śmierci ukochanego i mamy trafiła do szpitala psychiatrycznego. „Nie chciałam płakać”