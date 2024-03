Filmy nominowane do Oscara w głównej kategorii. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

W tym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nominowała do Oscara w głównej kategorii 10 filmów. Część z nich obejrzeć już można w internecie. Jeżeli chcesz je poznać, wyrobić sobie o nich opinie i znaleźć wśród nich faworyta, za którego będziesz trzymał kciuki już w najbliższy weekend, podpowiadamy, gdzie je znajdziesz.

Filmy nominowane do Oscara w kategorii „najlepszy film”. Gdzie obejrzysz je w Polsce?

„Amerykańska fikcja”

Thelonious „Monk” Ellison (Jeffrey Wright) jest poczytnym pisarzem i szanowanym profesorem literatury angielskiej. Jego najnowsza powieść nie budzi jednak zainteresowania wydawców, którzy zarzucają autorowi, że książka nie jest wystarczająco „czarna”. Na przekór ich opiniom Monk bierze udział w bostońskim festiwalu literackim.

Pisarz nie przyciąga tłumów, a całe show kradnie bestseller „We’s Lives In Da Ghetto” – klasyczna historia o nędzy czarnoskórej społeczności. Pewnej nocy Monk w przypływie złośliwości wymyśla pod pseudonimem nową powieść, która zawiera wszystkie „czarne” stereotypy, jakie tylko można sobie wyobrazić. Dzieło natychmiast znajduje uznanie dużego wydawcy, który oferuje intratny kontrakt. Gdy książka trafia do druku, a Hollywood zaczyna zabiegać o względy, Monk musi ujarzmić potwora, którego sam stworzył.

Film do obejrzenia na Prime Video.

„Anatomia upadku”

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

Film obejrzeć można w Polsce w kinach.

„Biedne istoty”

„Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Film oglądać można w kinach.

„Barbie”

Scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

„Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem” – brzmi opis filmu.

W oficjalnym zwiastunie filmu Barbie, w scenie pełnej tańca, niespodziewanie zadaje zebranym pytanie: „Myślicie czasami o śmierci?”. Wszyscy przerywają wygibasy i patrzą na nią z niezrozumieniem. Potem dzieją się inne dziwne rzeczy – nagle przestaje latać, a jej stopy robią się płaskie.

W końcu Barbie ląduje u granej przez Kate McKinnon „Dziwnej Barbie”, a ta poleca jej zderzenie ze światem rzeczywistym. Barbie postanawia podjąć to wyzwanie, a potem w swoim samochodzie znajduje Kena, granego przez Ryana Goslinga. Potem dostajemy krótką przebitkę tego, jak para odnajduje się w prawdziwym świecie, gdzie każdy ma więcej niż jedno imię, budynki nie są kolorowe, a ludzie nie są tylko mili.

Film dostępny dla subskrybentów HBO Max i Playera i do wypożyczenia na platformach: Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV czy Premiery Canal+.

„Czas krwawego księżyca”

„Czas krwawego księżyca” to najnowszy film Martina Scorsese, który jest przy okazji szóstą współpracą legendarnego twórcy z Leonardo DiCaprio i dziesiątą z Robertem De Niro. Scenariusz stworzył sam reżyser przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest on na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna.

Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

Oprócz Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro w filmie zagrali między innymi Lily Gladstone, o której w tym kontekście mówi się o pewnej nominacji do Oscara, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal czy John Lithgow. Jak zazwyczaj to bywa z premierami filmów Scorsese, został on ciepło przyjęty przez jego wiernych fanów – także w Polsce. Na Filmwebie ma ocenę 7,2/10 od widzów i 7,6/10 od krytyków.

Film do obejrzenia na Apple TV+, Prime Video i Rakuten TV.

Film wciąż obejrzeć można w polskich kinach.

„Maestro”

Nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny.

W swojej pierwszej reżyserskiej pracy od czasu „Narodzin gwiazdy” Bradley Cooper występuje z innymi aktorami, nominowanymi do Oscara, w tym Carey Mulligan, Mattem Bomerem i Mayą Hawke. Cooper wciela się w legendarnego kompozytora Broadwayu Leonarda Bernsteina, a Mulligan gra jego żonę Felicję Montealegre.

Akcja filmu toczy się na przestrzeni 30 lat i opowiada biografię sławnego kompozytora, który w wieku 25 lat zadebiutował jako dyrygent w Filharmonii Nowego Jorku, a następnego dnia trafił na pierwszą stronę „The New York Timesa”, bo tak oczarował publikę. Pisał piosenki (m.in. dla Franka Sinatry), był dyrektorem najsłynniejszych amerykańskich orkiestr i teatrów operowych, jak metropolitan Opera.

W 1989 roku zagrał koncert w Warszawie w 50. rocznicę najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę. Jeszcze przed śmiercią przyznano mu Grammy Lifetime Achievement Award. W sumie uhonorowano go 16 nagrodami Grammy.

Przez lata związany był z Felicią Montealegre, z którym miał trójkę dzieci. Wiele źródeł, w tym znajomi legendy, uznawali go jednak za homoseksualistę. Sam siebie określał jako „pół mężczyznę, pół kobietę”.

Film dostępny na platformie Netflix.

„Oppenheimer”

Film Christophera Nolana zarobił w kinach na całym świecie 952 miliony dolarów i zyskał wielkie uznanie krytyków, zdobywając w tym roku trzynaście nominacji do Oscarów oraz trzynaście nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

„Oppenheimer” powstał na podstawie jego autorskiego scenariusza, a oparty został na nagrodzonej Pulitzerem książce „Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera” autorstwa Kaia Birda i nieżyjącego już Martina J. Sherwina.

Widzowie filmu zaglądają w głąb umysłu fizyka teoretycznego, J. Roberta Oppenheimera, który jako dyrektor założonego w ramach Projektu Manhattan laboratorium w Los Alamos prowadził przełomowy projekt zbudowania pierwszej bomby atomowej.

„Oppenheimer” ma też doborową obsadę. Poza Cillianem Murphy i Emily Blunt w filmie występują m.in.: nagrodzony Oscarem Matt Damon, nominowany do Oscara Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Film oglądać można na Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV i Premiery Canal+.

„Przesilenie zimowe”

Nominowany do Oscara Paul Giamatti w roli nielubianego nauczyciela Paula. Paul jest postrzegany przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoły jako osoba pompatyczna i irytująca. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu.

Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń – sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Randolph), której syn niedawno zginął w Wietnamie. Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii.

Prawdziwą podróżą okaże się to, jak pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są przywiązani do swojej przeszłości – mogą wybrać własną przyszłość.

Film do obejrzenia w kinach.

„Poprzednie życie”

In-Yun to koreańskie przekonanie, że ludzie zbliżają się do siebie, bo ich dusze poznały się w poprzednich wcieleniach. Nora (Greta Lee) i Hae Sung (Teo Yoo) dorastali razem w Korei Południowej. Rozdzieleni przez los jako dzieci, odnajdują się po latach dzięki mediom społecznościowym.

W końcu miłosna i migrancka odyseja zaprowadziła oboje do Nowego Jorku. Nora jest już wtedy mężatką, a Hae Sung świeżo upieczonym singlem. „Co by było gdyby?” – to pytanie nie przestaje kołatać w ich głowach. A także w głowie męża Nory (John Magaro) zaskoczonego nagłą wizytą Koreańczyka.

Film do obejrzenia na Playerze, Rakuten TV, Premiery Canal+ czy Kino pod Baranami.

„Strefa interesów”

Rudolf (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwig (Sandra Hüller) oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech.

W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Film do obejrzenia w kinach.

Kiedy Oscary 2024?

96. ceremonia wręczenia prestiżowych nagród Akademii Filmowej odbędzie się w Dolby Theatre w Ovation Hollywood w Los Angeles. Po raz kolejny poprowadzi ją Jimmy Kimmel. Oscary 2024 odbędą się w nocy z 10 (niedziela) na 11 (poniedziałek) marca czasu polskiego.

Relację na żywo z rozdania Oscarów jak co roku będziemy dla Państwa prowadzić w serwisie Wprost.pl!

