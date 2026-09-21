Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier

W tym tygodniu HBO Max naprawdę nie zwalnia tempa! Na platformę trafiło aż 16 nowych premier, wśród których znalazły się zarówno wyczekiwane seriale i filmy, jak i propozycje dla fanów różnych gatunków. Sprawdźcie, co nowego warto dodać do swojej listy oglądania.

Nowości na HBO Max w tym tygodniu. Rozpiska premier dzień po dniu

„Druga młodość”



Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.

Premiera: 21 września



„Amerykański zakładnik”



Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.

Premiera: 21 września



„Porwanie Arabelli”



Włoszka o imieniu Holly jest przekonana, że żyje nie swoim życiem. Spotkanie z 7-letnią dziewczynką sprawia, że zaczyna patrzeć na siebie inaczej.

Premiera: 23 września



„Zion”



Chris prowadzi beztroskie życie na Gwadelupie, lecz wszystko zmienia się, gdy znajduje porzucone niemowlę.

Premiera: 23 września



„Syrena: Głosy Shelley Beattie”



Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators.

Premiera: 23 września



„Queen Rock Montreal”



Queen występuje podczas historycznego koncertu z 1981 roku, prezentując swoje największe przeboje i porywając publiczność niezapomnianym show.

Premiera: 24 września



„4 Blocks: Początek”



Po wyjściu wuja Ibrahima z więzienia rodzina Hamadych zostaje uwikłana w świat berlińskiej przestępczości.

Premiera: 25 września



„Paolo”



Thriller opowiada o Paolu z klasy robotniczej, który niespodziewanie wkracza w życie Téophane’a, wschodzącej gwiazdy polityki.

Premiera: 25 września



„Było sobie kłamstwo”



W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.

Premiera: 24 września



„Raport”



Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.

Premiera: 24 września



„Budka z przekąskami”



Najlepsi przyjaciele AJ i Moose chcą zarobić na szkolnej budce z przekąskami. Gdy plan zaczyna się sypać, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 25 września



„Do szpiku kości”



Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.

Premiera: 25 września



„Czas kruka”



Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.

Premiera: 25 września



„Dobry duch: Sekrety Opus Dei”



Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei.

Premiera: 25 września



„Omaha”



Na tle kryzysu gospodarczego z 2008 roku ojciec samotnie wychowujący dzieci rusza z nimi w podróż przez amerykański Zachód, szukając lepszego życia.

Premiera: 26 września



„Motocykliści”



Inspirowana słynnym cyklem zdjęć Danny’ego Lyona opowieść o klubie motocyklowym The Vandals, który z czasem zmienia się w groźny gang.

Premiera: 26 września Czytaj też:

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