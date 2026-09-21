Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier
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Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier

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„Amerykański zakładnik”
„Amerykański zakładnik” Źródło: HBO / Max
W tym tygodniu zatrzęsienie nowości od HBO Max. Wpada 16 tytułów, a my mamy dla was rozpiskę premier dzień po dniu.

W tym tygodniu HBO Max naprawdę nie zwalnia tempa! Na platformę trafiło aż 16 nowych premier, wśród których znalazły się zarówno wyczekiwane seriale i filmy, jak i propozycje dla fanów różnych gatunków. Sprawdźcie, co nowego warto dodać do swojej listy oglądania.

Nowości na HBO Max w tym tygodniu. Rozpiska premier dzień po dniu

„Druga młodość”

Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.
Premiera: 21 września

„Amerykański zakładnik”

Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.
Premiera: 21 września

„Porwanie Arabelli”

Włoszka o imieniu Holly jest przekonana, że żyje nie swoim życiem. Spotkanie z 7-letnią dziewczynką sprawia, że zaczyna patrzeć na siebie inaczej.
Premiera: 23 września

„Zion”

Chris prowadzi beztroskie życie na Gwadelupie, lecz wszystko zmienia się, gdy znajduje porzucone niemowlę.
Premiera: 23 września

„Syrena: Głosy Shelley Beattie”

Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators.
Premiera: 23 września

„Queen Rock Montreal”

Queen występuje podczas historycznego koncertu z 1981 roku, prezentując swoje największe przeboje i porywając publiczność niezapomnianym show.
Premiera: 24 września

„4 Blocks: Początek”

Po wyjściu wuja Ibrahima z więzienia rodzina Hamadych zostaje uwikłana w świat berlińskiej przestępczości.
Premiera: 25 września

„Paolo”

Thriller opowiada o Paolu z klasy robotniczej, który niespodziewanie wkracza w życie Téophane’a, wschodzącej gwiazdy polityki.
Premiera: 25 września

„Było sobie kłamstwo”

W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.
Premiera: 24 września

„Raport”

Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.
Premiera: 24 września

„Budka z przekąskami”

Najlepsi przyjaciele AJ i Moose chcą zarobić na szkolnej budce z przekąskami. Gdy plan zaczyna się sypać, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.
Premiera: 25 września

„Do szpiku kości”

Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.
Premiera: 25 września

„Czas kruka”

Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.
Premiera: 25 września

„Dobry duch: Sekrety Opus Dei”

Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei.
Premiera: 25 września

„Omaha”

Na tle kryzysu gospodarczego z 2008 roku ojciec samotnie wychowujący dzieci rusza z nimi w podróż przez amerykański Zachód, szukając lepszego życia.
Premiera: 26 września

„Motocykliści”

Inspirowana słynnym cyklem zdjęć Danny’ego Lyona opowieść o klubie motocyklowym The Vandals, który z czasem zmienia się w groźny gang.
Premiera: 26 września Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl