Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier

W tym tygodniu HBO Max naprawdę nie zwalnia tempa! Na platformę trafiło aż 16 nowych premier, wśród których znalazły się zarówno wyczekiwane seriale i filmy, jak i propozycje dla fanów różnych gatunków. Sprawdźcie, co nowego warto dodać do swojej listy oglądania.
Nowości na HBO Max w tym tygodniu. Rozpiska premier dzień po dniu
„Druga młodość”
Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.
Premiera: 21 września
„Amerykański zakładnik”
Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.
Premiera: 21 września
„Porwanie Arabelli”
Włoszka o imieniu Holly jest przekonana, że żyje nie swoim życiem. Spotkanie z 7-letnią dziewczynką sprawia, że zaczyna patrzeć na siebie inaczej.
Premiera: 23 września
„Zion”
Chris prowadzi beztroskie życie na Gwadelupie, lecz wszystko zmienia się, gdy znajduje porzucone niemowlę.
Premiera: 23 września
„Syrena: Głosy Shelley Beattie”
Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators.
Premiera: 23 września
„Queen Rock Montreal”
Queen występuje podczas historycznego koncertu z 1981 roku, prezentując swoje największe przeboje i porywając publiczność niezapomnianym show.
Premiera: 24 września
„4 Blocks: Początek”
Po wyjściu wuja Ibrahima z więzienia rodzina Hamadych zostaje uwikłana w świat berlińskiej przestępczości.
Premiera: 25 września
„Paolo”
Thriller opowiada o Paolu z klasy robotniczej, który niespodziewanie wkracza w życie Téophane’a, wschodzącej gwiazdy polityki.
Premiera: 25 września
„Było sobie kłamstwo”
W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.
Premiera: 24 września
„Raport”
Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.
Premiera: 24 września
„Budka z przekąskami”
Najlepsi przyjaciele AJ i Moose chcą zarobić na szkolnej budce z przekąskami. Gdy plan zaczyna się sypać, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.
Premiera: 25 września
„Do szpiku kości”
Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.
Premiera: 25 września
„Czas kruka”
Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.
Premiera: 25 września
„Dobry duch: Sekrety Opus Dei”
Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei.
Premiera: 25 września
„Omaha”
Na tle kryzysu gospodarczego z 2008 roku ojciec samotnie wychowujący dzieci rusza z nimi w podróż przez amerykański Zachód, szukając lepszego życia.
Premiera: 26 września
„Motocykliści”
Inspirowana słynnym cyklem zdjęć Danny’ego Lyona opowieść o klubie motocyklowym The Vandals, który z czasem zmienia się w groźny gang.
Premiera: 26 września Czytaj też:
„Im dalej, tym lepiej. Spektakularny finał”. Ten 10-odc. serial to perełka ostatnich lat Czytaj też:
Ocena 7,9/10 i coraz lepszy! Wiemy, co dalej z kultowym serialem