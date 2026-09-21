Maryla Rodowicz wkroczyła do „Tańca z Gwiazdami”. Jedna para odpadła, jedna zachwyciła wszystkich

W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” królowała Maryla Rodowicz, a uczestnicy zmierzyli się z jej największymi przebojami. Emocji nie brakowało także po zejściu par z parkietu. Z programem pożegnali się Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Maryla Rodowicz na złotym tronie „Tańca z Gwiazdami”

Tym razem wszystkie choreografie zostały przygotowane do piosenek Maryli Rodowicz. Artystka sama pojawiła się w studiu i zasiadła na specjalnym złotym tronie w jury. W wielu przypadkach przyznawała uczestnikom po 10 punktów, podczas gdy pozostali jurorzy nie zdecydowali się na wystawienie ani jednej dziesiątki.

„Zawsze marzyłam, żeby zatańczyć. Jak patrzę na te piękne dziewczyny, to myślę, że to ja jestem” — powiedziała na początku Maryla Rodowicz.

Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było wykonanie „Niech żyje bal”. Przebój nie tylko zabrzmiał w studiu, ale został również odśpiewany przez wszystkich obecnych. Z inicjatywą wspólnego wykonania piosenki wyszła Iwona Pavlović.

Odcinek przyniósł również pożegnanie jednej z par. Matteo Brunetti i Izabela Skierska, występujący z numerem 9, zakończyli udział w programie. Nie pomogło nawet tiramisu przygotowane przez Brunettiego specjalnie dla jurorów.

Najniżej przez jury oceniony został Piotr „Guma” Gumulec, który tańczy w parze z Julią Suryś. Tym razem jednak o losach uczestników decydowały także głosy widzów, dzięki którym para pozostała w programie.

Aktorka wysoko oceniona przez jurorów

Jedną z najważniejszych postaci odcinka została Helena Englert. Aktorka wraz z Romanem Osadchiy zaprezentowała sambę, a jej występ spotkał się z bardzo dobrym odbiorem jurorów.

W materiale pojawia się również informacja o wcześniejszym występie pary do utworu „Sing Sing” Maryli Rodowicz. Za ten taniec Helena Englert i Roman Osadchiy otrzymali 41 punktów.

Iwona Pavlović zwróciła uwagę przede wszystkim na różnorodność Englert podczas kolejnych występów.

„Heleno, dla mnie jesteś objawieniem, ale i ciekawością. Niektórzy tańczą dosyć podobnie wszystko, a ja mam za każdym razem inną Helenę. Ty nie grasz, ty po prostu dobrze tańczysz” — stwierdziła jurorka.

Englert otrzymała tym razem najwięcej punktów od jury. Pavlović miała również zaznaczyć, że chciałaby zobaczyć uczestniczkę „w 12 wersjach”. Taka ocena sprawiła, że pojawiły się pytania, czy aktorka może być jedną z kandydatek do finału.





Helena Englert w finale? „Ale to był ogień!”

Występ Englert szybko stał się także tematem komentarzy w mediach społecznościowych. Swoje opinie publikowali zarówno widzowie „Tańca z Gwiazdami”, jak i osoby związane ze światem show-biznesu.

„Jesteś zjawiskiem” — napisała Paulina Gałązka, a Jacek Jeschke: „Ale to był ogień!”. W komentarzach internautów również dominowały pozytywne reakcje. „Helena jesteś świetna! Dla mnie finał!” — napisał jeden z widzów. „Helena miło zaskakuje! Talent przy ogromny”, „Wow, co za rytm i lekkość! Ta energia aż bije przez ekran, nie mogę przestać oglądać”, „Fantastyczna”, „Helena mnie zaskoczyła i to pozytywnie! Wow! Taki wulkan energii” — komentowali internauci.

Nie zabrakło także bardziej rozbudowanych ocen. „Tu było wszystko... i taniec, technika, historia, energia, rytm i dobra zabawa! To się świetnie ogląda!” — podsumował jeden z widzów.

Czytaj też:

Fala komentarzy po „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie wściekli po odpadnięciu uwielbianej pary Czytaj też:

Miał być wstrząsający polski serial. Projekt trafił do kosza