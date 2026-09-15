Emmy 2026. Historyczny rekord i absolutna dominacja jednej gwiazdy

„Wdowia zatoka” okazała się jednym z największych zwycięzców wieczoru, a „The Pitt” po raz kolejny otrzymał nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego. Wśród laureatów znaleźli się także Matthew Rhys, Jean Smart, Noah Wyle, Rhea Seehorn i Allison Janney.

„The Pitt” ponownie najlepszym serialem dramatycznym. „Wdowia zatoka” z sześcioma nagrodami

„The Pitt” zdobył drugą z rzędu nagrodę Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego. Produkcja HBO Max przystępowała do tegorocznej rywalizacji z 25 nominacjami, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich programów. Serial otrzymał również nagrody Creative Arts Emmy. Noah Wyle ponownie zwyciężył w kategorii najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Była to jego trzecia nagroda Emmy w karierze. W ubiegłym roku został wyróżniony jako producent „The Pitt”.

W kategorii aktorki pierwszoplanowej w serialu dramatycznym zwyciężyła Rhea Seehorn za „Jedyna”.. Debiutancka produkcja Apple TV „Wdowia zatoka” zdobyła podczas poniedziałkowej gali sześć statuetek Emmy. Wcześniej serial otrzymał osiem nagród podczas dwóch gal Creative Arts Emmy, co daje łącznie 14 zwycięstw w tym roku.

Wśród laureatów znaleźli się Kate O'Flynn, która otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym, oraz Stephen Root, wyróżniony w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego w serialu komediowym. Dla obojga były to pierwsze statuetki Emmy.

Twórczyni serialu, Katie Dippold, zdobyła swoją pierwszą nagrodę Emmy za scenariusz serialu komediowego, a następnie kolejną za produkcję horroru komediowego. Nagrodę za reżyserię komediową otrzymał Hiro Murai za „Wdowią zatokę”. Było to jego drugie zwycięstwo w karierze i pierwsze w tej kategorii. Murai został pierwszym Azjatą, który zdobył tę nagrodę. Dwa lata wcześniej podzielił statuetkę za serial komediowy „The Bear”.

Matthew Rhys z dwoma statuetkami. Kolejne rekordy Emmy 2026

Jednym z najważniejszych wydarzeń gali były również sukcesy Matthew Rhysa. Aktor zdobył dwie nagrody w różnych kategoriach. Za „Wdowią zatokę” otrzymał statuetkę za rolę w serialu komediowym, natomiast za „Bestię we mnie” Netfliksa został wyróżniony w kategorii serialu limitowanego, antologicznego lub filmu.

Rhys zapisał się tym samym w historii Emmy jako pierwszy aktor, który zwyciężył we wszystkich trzech kategoriach aktorskich: komediowej, dramatycznej oraz dotyczącej serialu limitowanego, antologicznego lub filmu. Został również pierwszym mężczyzną, który zdobył dwie nagrody za pierwszoplanową rolę aktorską w tym samym roku. Były to jego drugie i trzecie zwycięstwa w karierze.

Ósmą statuetkę Emmy w karierze otrzymała Jean Smart. Aktorka została wyróżniona za rolę Deborah Vance w serialu „Hacks” HBO Max. Była to jej piąta nagroda dla najlepszej aktorki w serialu komediowym za tę rolę.

„Jedyna” to jedna z trzech produkcjiprogramów, które podczas poniedziałkowej gali zdobyły więcej niż jedną statuetkę. Rhea Seehorn otrzymała nagrodę aktorską, a Vince Gilligan został wyróżniony za scenariusz serialu dramatycznego. Nagrodę za reżyserię serialu dramatycznego otrzymał Saul Metzstein za „Kulawe konie” produkcji Apple TV. Było to jego pierwsze zwycięstwo po nominacji za ten serial w 2024 roku. W kategorii najlepszego serialu limitowanego lub antologicznego zwyciężyło „Chętni na seks” HBO Max. Produkcja wcześniej zdobyła sześć statuetek podczas gali Creative Arts Emmy.

Allison Janney otrzymała ósmą nagrodę Emmy w swojej karierze. Tym razem została wyróżniona za rolę drugoplanową w serialu dramatycznym „Dyplomatka” Netfliksa.

Pierwszą statuetkę Emmy zdobył natomiast Tom Pelphrey. Aktor został nagrodzony w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego w serialu dramatycznym za rolę w „Grupa zadaniowa” HBO Max. Nagrodę dla najlepszej aktorki w serialu limitowanym, antologicznym lub filmie otrzymała Sally Field za produkcję Netfliksa „Niezwykle szlachetne stworzenia”. Było to jej czwarte zwycięstwo w karierze i pierwsze od 2007 roku.

Wśród wyróżnionych znalazł się również Michael J. Fox. Sześciokrotny laureat Emmy otrzymał Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope'a przyznawaną przez Akademię Telewizyjną. To dopiero szóste przyznanie tego wyróżnienia od czasu jego ustanowienia w 2002 roku. Wcześniej otrzymali je Oprah Winfrey, Danny Thomas pośmiertnie, George Clooney, Sean Penn oraz Ted Danson i Mary Steenburgen.

Apple TV z największą liczbą statuetek

Wśród platform Apple TV zdobyło dziewięć nagród Emmy podczas poniedziałkowej gali. HBO Max otrzymało pięć statuetek, a Netflix trzy. Te trzy platformy odpowiadały łącznie za 17 z 19 rozdanych tego wieczoru nagród. Pozostałe dwie przypadły CBS i Peacock.

Gala odbyła się w poniedziałek wieczorem. Wręczono nagrody w 19 kategoriach obejmujących programy, aktorstwo, scenariusze i reżyserię w obszarach dramatu, komedii, programów rozrywkowych oraz seriali limitowanych i antologicznych. Gospodynią gali była Mariska Hargitay, znana z serialu „Prawo i porządek: sekcja specjalna”. Była pierwszą kobietą prowadzącą ceremonię od czasu Jane Lynch w 2011 roku.

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