Benedict Cumberbatch chce zemsty. Brutalny zwiastun nowego filmu Guya Ritchiego

W thrillerze „Testament” („Wife & dog”) główne role grają Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i Anthony Hopkins. Pierwszy zwiastun produkcji sugeruje historię pełną brutalnych rozgrywek i walki o władzę.

„Testament”. Guy Ritchie po raz kolejny sięga po kryminał

W ciągu ostatnich pięciu lat Guy Ritchie wyreżyserował sześć filmów oraz trzy produkcje telewizyjne. Wśród jego nowszych projektów znalazły się między innymi „Jeden gniewny człowiek”, „Przymierze” oraz „Fontanna Młodościi”. Reżyser pracował również przy serialach „MobLand”, „Dżentelmeni” i „Młody Sherlock”.

Najnowszym filmem Ritchiego jest „Testament”, w którym na ekranie spotykają się Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike oraz Anthony Hopkins. Ritchie jest nie tylko reżyserem produkcji, ale również jej scenarzystą. W obsadzie znaleźli się także Cosmo Jarvis, James Norton, Paddy Considine i Tom Davis.

Fabuła koncentruje się na rodzinie Fairbanków i jej współpracownikach. Oficjalny opis filmu zapowiada historię, w której „nieustająca chciwość rodziny Fairbank i jej wspólników napędza zdradę i morderstwo w walce o sukcesję”.

Benedict Cumberbatch walczy o przetrwanie

Zwiastun pokazuje Anthony’ego Hopkinsa jako patriarchę rodziny Fairbanków. W jednej ze scen opowiada on złowrogą historię. Benedict Cumberbatch wciela się natomiast w bohatera, który zostaje pozostawiony na pewną śmierć. Mężczyzna nie zamierza jednak pogodzić się ze swoim losem. Próbuje wydostać się z sytuacji, w której się znalazł, a jego działania napędza pragnienie zemsty.

W zwiastunie nie brakuje brutalnych scen. Cumberbatch pojawia się między innymi zakrwawiony, a w kolejnych ujęciach wykorzystuje kij bilardowy jako broń oraz strzela ze strzelby. Trailer nie ujawnia wszystkich szczegółów historii rodziny Fairbanków. Nie wiadomo między innymi, jakie dokładnie wydarzenia doprowadzą do zdrady i morderstwa oraz kto stanie się celem zemsty bohatera granego przez Cumberbatcha.

Niejasna pozostaje również rola Toma Davisa, którego można dostrzec w jednym z ujęć zwiastuna. Tajemnicą pozostają także szczegóły dotyczące samego tytułu „Testament” i jego związku z fabułą. Na odpowiedzi trzeba będzie poczekać do premiery filmu. „Testament” ma trafić do kin w lutym przyszłego roku.

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