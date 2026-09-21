Tragedia w rodzinie Cindy Crawford. Nie żyje jej 27-letni syn

Presley Walker Gerber nie żyje. Model i jedyny syn Cindy Crawford oraz Rande’a Gerbera miał 27 lat. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

Presley Gerber nie żyje. Miał 27 lat

Informację o jego śmierci potwierdził przedstawiciel rodziny. Gerber zmarł w ośrodku rehabilitacyjnym, a przyczyna jego śmierci nie została jeszcze ustalona. Rodzina wydała krótkie oświadczenie, w którym zwróciła się do mediów i opinii publicznej o uszanowanie ich prywatności. „Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie”.

Presley Walker Gerber był synem jednej z najbardziej rozpoznawalnych modelek świata, Cindy Crawford, oraz przedsiębiorcy Rande’a Gerbera. Był także starszym bratem Kaii Gerber, która podobnie jak matka rozpoczęła karierę w modelingu, a obecnie rozwija się również jako aktorka.

Według informacji przekazanych redakcji serwisu Deadline przez lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles Gerber zmarł w ośrodku rehabilitacyjnym. Jak podaje portal okoliczności jego śmierci są obecnie badane, a przyczyna zgonu pozostaje przedmiotem dochodzenia.

Presley Gerber poszedł w ślady matki, ale miał problemy z prawem

Gerber rozpoczął karierę w modelingu w 2015 roku, kiedy wziął udział w sesji zdjęciowej autorstwa Bruce’a Webera. Później pojawiał się na wybiegach podczas tygodni mody organizowanych w różnych częściach świata.

Model podpisał również kontrakt z agencją IMG. W 2018 roku wystąpił razem z matką w reklamie Pepsi. W 2023 roku wspominał początki swojej kariery w podcaście „Studio 22”. „Moje całe życie zmieniło się w ciągu miesiąca. Było to dla mnie bardzo głębokie przeżycie, ponieważ musiałam szybko dorosnąć” — powiedział Gerber.

W 2019 roku Presley Gerber został aresztowany w Beverly Hills za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał wówczas 19 lat. Został skazany na trzy lata w zawieszeniu i zobowiązany do ukończenia programu przeznaczonego dla kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Informacja o jego śmierci pojawiła się w niedzielę 20 września 2026 roku. Presley Gerber miał 27 lat. Jego rodzina nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących okoliczności śmierci, prosząc o prywatność w tym trudnym czasie.

Czytaj też:

Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier Czytaj też:

Maryla Rodowicz wkroczyła do „Tańca z Gwiazdami”. Jedna para odpadła, jedna zachwyciła wszystkich