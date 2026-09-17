Ten serial to połączenie „Prawnika z Lincolna” i „Ostrych przedmiotów”. 28 mocnych odcinków

Ten serial Apple TV+ łączy elementy thrillera kryminalnego, dramatu psychologicznego i historii sądowej. Podobnie jak „Prawnik z Lincolna” wykorzystuje kolejne sprawy do opowiadania o poszukiwaniu prawdy, a jednocześnie – podobnie jak „Ostre przedmioty” – buduje duszną atmosferę pełną rodzinnych sekretów i traum.

Mocny kryminał na Apple TV+. To wciąż nieodkryta perełka serwisu

Główną bohaterką produkcji jest Poppy Parnell, popularna podcasterka grana przez Octavię Spencer. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki nagłośnieniu sprawy zabójstwa profesora Chucka Buhrmana, do którego doszło w 1999 roku. Wówczas Poppy była przekonana, że za śmiercią mężczyzny stoi Warren Cave, młody człowiek skazany za tę zbrodnię.

Po latach zaczynają jednak pojawiać się wątpliwości dotyczące jego winy. Poppy musi zmierzyć się z możliwością, że jej wcześniejsze działania przyczyniły się do skazania niewinnej osoby. Poczucie odpowiedzialności skłania ją do ponownego przyjrzenia się całej sprawie. Bohaterka rozpoczyna własne śledztwo, próbując ustalić, co naprawdę wydarzyło się przed laty i kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Buhrmana.

Nie jest to jednak historia ograniczająca się do jednego śledztwa. W następnych sezonach Poppy angażuje się w kolejne skomplikowane sprawy kryminalne. Jedna z nich dotyczy zabójstwa filmowca, natomiast trzecia odsłona koncentruje się na zaginięciach młodych czarnoskórych dziewcząt. Każda z historii przedstawia nowych bohaterów, konflikty i tajemnice, dzięki czemu serial zachowuje formułę przypominającą antologię.

Dużą część sukcesu „Truth Be Told” stanowią aktorzy. Octavia Spencer jako Poppy Parnell, a także Aaron Paul, znany z „Breaking Bad”, który jest jej partnerem ekranowym w pierwszym sezonie, wcielając się w Warrena Cave'a. Kolejne sezony przynoszą nie tylko nowe zagadki, lecz także nowe nazwiska w obsadzie. Wśród aktorów, którzy dołączyli do produkcji, znaleźli się m.in. Kate Hudson, Gabrielle Union oraz Peter Gallagher.

Wszystkie trzy sezony serialu „Truth Be Told” znajdziecie na Apple TV+.

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