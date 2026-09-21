Powracają dwa mocne seriale kryminalne. Stacja ujawnia ramówkę na jesień

Widzowie zobaczą m.in. drugi sezon „Obsesji Eve”, a także nowe odcinki australijskiego serialu „Troppo”.

„Obsesja Eve” sezon 2. Powrót polowania na Villanelle

W październiku na antenę SundanceTV powróci drugi sezon „Obsesji Eve”. Serial opowiada o relacji dwóch kobiet połączonych wzajemną fascynacją i brutalnym wydarzeniem.

Eve, agentka MI6, zajmuje się tropieniem Villanelle, bezwzględnej zabójczyni. Prowadzone przez nią śledztwo stopniowo przeradza się w obsesję na punkcie poszukiwanej kobiety. Drugi sezon będzie można oglądać we wtorki o godz. 20:00 oraz w środy o godz. 22:00.

„Troppo” sezon 2. Tajemnicze morderstwo i powrót przeszłości

W październiku SundanceTV pokaże również drugi sezon „Troppo”. Ted i Amanda ponownie zajmą się sprawą kryminalną. Tym razem będą badać zagadkowe morderstwo oraz działalność siatki handlarzy egzotycznymi narkotykami.

Amanda będzie musiała zmierzyć się z dawnym wrogiem. Jednocześnie do Crimson Lake powrócą wydarzenia związane z przeszłością Teda, które przyniosą ze sobą śmiertelne konsekwencje. Nowe odcinki „Troppo” będą emitowane w czwartki o godz. 20:00 oraz w piątki o godz. 22:00.

Filmy w SundanceTV. Co obejrzeć w październiku?

W październikowej ramówce SundanceTV znalazło się również osiem filmów. Wśród zaplanowanych produkcji są dramaty, historie dotyczące relacji i rodziny oraz opowieści o bohaterach mierzących się z przeszłością i próbujących odnaleźć swoje miejsce.

2 października o godz. 20:20 widzowie zobaczą „Sumienie Josepha Chambersa”. Na 5 października o godz. 22:00 zaplanowano emisję filmu „Minus siedem”. 9 października o godz. 20:30 na antenie pojawi się „Jess + Moss”. 12 października o godz. 20:15 SundanceTV pokaże film „Pani Mayflower”. 16 października o godz. 20:15 – „Niezwiązani”. 19 października o godz. 22:00 widzowie zobaczą „Serca i kości”. 25 października o godz. 20:00 – „Jasper, Texas”. Miesiąc filmowych propozycji zamknie „Nieznany kraj”, który zostanie pokazany 26 października o godz. 20:30.

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