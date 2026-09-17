Dobre thrillery na HBO Max. 9 ukrytych perełek serwisu

HBO Max ma w swojej bibliotece tysiące filmów i całą masę świetnych thrillerów. Nie wszystkie dobre tytuły trafiają jednak na szczyty popularności, albo po prostu już dawno wypadły z list TOP 10 i z naszej pamięci. Dlatego zebraliśmy kilka mniej oczywistych tytułów, które warto mieć na radarze, jeśli lubisz mroczne historie, zagadki i nieprzewidywalne zwroty akcji. Przejrzyj listę i wybierz coś dla siebie na wolny wieczór przed telewizorem.

Nieodkryte perełki serwisu HBO Max. 9 thrillerów, które was wciągną

„The Order: Ciche braterstwo”



Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami „The Order: Ciche braterstwo” to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego.



„Do granic”



Diego i Elena pragną wyruszyć do Stanów Zjednoczonych, by odmienić swoje życie. W strefie imigracyjnej są poproszeni o rozmowę, która zmienia się w kilkugodzinne przesłuchanie.



„Bez gwałtownych ruchów”



Grupa przestępców spotyka się w tajemniczych okolicznościach i musi współpracować, aby odkryć, co naprawdę się dzieje, gdy ich prosta „robota” przebiega w zupełnie niespodziewany sposób.



„Nikt”



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Złodziej z przypadku”



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Świadek oskarżenia”



Film ten opowiada temat głośnej sprawy rodziny McMartinów. Jako opiekunom przedszkolnym postawiono im najcięższy z zarzutów – maltretowania i wykorzystywania seksualnego powierzonych im dzieci. Ciągnący się latami proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym, jednak wątpliwości pozostały.



„W ukryciu”



Obiecujący młody policjant Lucas dostaje zadanie: ma uwodzić mężczyzn w toalecie centrum handlowego, by aresztować ich za nieobyczajne zachowania. Kiedy jednak spotyka Andrew, rutynowa operacja przeradza się w coś niebezpiecznie intymnego.



„Wielkie nic”



Charlie, były nauczyciel, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej i pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Uważa, że nie potrafi zapewnić bytu swojej córce Emily i żonie Penelopie. Po namowie Gusa, znajomego z nowej pracy, zgadza się na jego pozornie bezproblemowy plan zdobycia pieniędzy. Chcą zaszantażować wielebnego Smallsa, który figurował często w bazie danych firmy jako osoba odwiedzająca strony porno. Do dwóch mężczyzn dołącza jeszcze Josie, miss nastolatek, i plan zaczyna być wprowadzany w życie. Czytaj też:

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