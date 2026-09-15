Zbudowała imperium kłamstw w świecie luksusu. Serial HBO o nieprawdopodobny przekręcie

Miała uchodzić za wpływową marszandkę, ekspertkę rynku sztuki i zaufaną doradczynię biznesową. Wokół Joanny Segelström powstał jednak mechanizm, który według zarzutów doprowadził do ogromnych strat finansowych setek osób. Po latach poszukiwań przez Interpol we wrześniu 2026 roku stanęła przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Teraz jej historię pokaże HBO w nowej serii dokumentalnej „Sztuka oszustwa”.

Joanna Segelström i wielka afera na rynku sztuki

Joanna Segelström przez lata budowała wizerunek osoby doskonale znającej świat sztuki i mechanizmy rządzące inwestycjami. Jej działalność miała opierać się na obietnicy wysokich zysków osiąganych dzięki inwestowaniu w dzieła sztuki.

Według przedstawionych informacji marszandka jest oskarżana o stworzenie jednej z najbardziej rozległych piramid finansowych związanych z handlem dziełami sztuki w Europie. W wyniku działalności miały ucierpieć setki osób, które poniosły ogromne straty finansowe.

Przez lata Segelström pozostawała poza zasięgiem organów ścigania. Na początku września 2026 roku po raz pierwszy stanęła przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Jak udało jej się zdobyć zaufanie inwestorów?

Historia Joanny Segelström jest również opowieścią o budowaniu wiarygodności. Dla wielu osób była symbolem sukcesu, elegancji i finansowego wyrafinowania. Twórcy dokumentu chcą pokazać, w jaki sposób powstała jej legenda i co sprawiło, że tak wiele osób zdecydowało się powierzyć jej swoje pieniądze.

W „Sztuce oszustwa” twórcy przyglądają się nie tylko samemu mechanizmowi finansowemu, ale także sposobom manipulowania ludźmi i psychologii zaufania. Jednym z tematów serii jest również ludzka skłonność do wiary w wyjątkowe okazje. Wśród osób, które miały zaufać Segelström, znajdowali się ludzie niezależnie od statusu społecznego czy doświadczenia biznesowego.

„Sztuka oszustwa”. HBO pokaże kulisy sprawy

Za reżyserię serialu „Sztuka oszustwa” odpowiadają Tomasz Bardorsch i Agnieszka Szwajgier. Szwajgier jest również współautorką scenariusza, który powstał na podstawie jej cyklu śledczego „Gdzie jest Joanna Segelström?”, uhonorowanego nagrodą Grand Press w 2021 roku.

Za scenariusz odpowiadają także Tomasz Bardorsch i Maciej Pawełczyk. Producentami wykonawczymi są Maciej Pawełczyk i Radosław Wikiera z Inbornmedia. Producentką towarzyszącą oraz kierowniczką produkcji jest Zuzanna Tomczyńska z Inbornmedia. Za produkcję ze strony HBO Max odpowiada Magda Szczawińska.

Autorem zdjęć jest Filip Drożdż, a za montaż odpowiadają Amadeusz Jóźwiak, Adam Kawecki i Damian Olek. Premiera dokumentalnego serialu HBO Original „Sztuka oszustwa” odbędzie się 27 listopada w HBO Max.

Czytaj też:

„Największa wtopa TVN!”. Widzowie reagują na zmiany w ukochanym serialu Czytaj też:

„Alkohol zabrał mi całe dzieciństwo”. Dramatyczna historia mamy w Polsacie