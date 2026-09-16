25+ nowości na HBO Max. Te filmy to „must watch” dla każdego

Druga połowa września w HBO Max to bogaty wybór premier, od wyczekiwanych seriali i filmowych hitów po inspirujące dokumenty. Wśród najciekawszych nowości znajdą się serialowy prequel kultowego „Outlandera”, pełen napięcia „Amerykański zakładnik”, koncertowe widowisko „Queen Rock Montreal”, komediodramat „Druga młodość” oraz nagradzana „Amerykańska fikcja”. Ofertę uzupełnią poruszające dokumenty odsłaniające kulisy głośnych spraw kryminalnych, życia gwiazd i kontrowersyjnych organizacji. Pełną ofertę serwisu na najbliższe dni znajdziecie poniżej.

W drugiej połowie września na HBO Max wpadną same perełki. Sprawdźcie, co oglądać

„Outlander: Krew z krwi”, 2. sezon



Serial skupia się na losach i relacji rodziców Jamiego Frasera - Briana Frasera i Ellen MacKenzie.

Premiera: 19 września



„Druga młodość”



Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.

Premiera: 21 września



„Amerykański zakładnik”



Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.

Premiera: 21 września



„Queen Rock Montreal”



Queen występuje podczas historycznego koncertu z 1981 roku, prezentując swoje największe przeboje i porywając publiczność niezapomnianym show.

Premiera: 24 września



„4 Blocks: Początek”



Po wyjściu wuja Ibrahima z więzienia rodzina Hamadych zostaje uwikłana w świat berlińskiej przestępczości.

Premiera: 25 września



„Paolo”



Thriller opowiada o Paolu z klasy robotniczej, który niespodziewanie wkracza w życie Téophane’a, wschodzącej gwiazdy polityki.

Premiera: 25 września



„W objęciach diabła”



W wiejskiej Hiszpanii lat 80. małżeństwo pogrążone w żałobie po stracie syna spotyka francuskiego chłopca, co prowadzi do niepokojących wydarzeń.

Premiera: 16 września



„Zaczynam widzieć światło”



Pogrążony w żałobie muzyk jazzowy przechodzi przemianę, gdy odnajduje nadzieję w latarni morskiej i poznaje dwoje desperatów.

Premiera: 16 września



„Czempion”



Młody mistrz jazdy na łyżwach stawia czoła totalitarnemu reżimowi, walcząc o wolność, własną tożsamość i miłość.

Premiera: 17 września



„Amerykańska fikcja”



Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.

Premiera: 18 września



„Pillion”



Nieśmiały mężczyzna poznaje tajemniczego motocyklistę, który wywraca jego życie do góry nogami i zmusza go do konfrontacji z własnymi pragnieniami.

Premiera: 18 września



„Kot w butach: Ostatnie życzenie”



Ulubiony kot w butach wraca! Gdy odkrywa, że wykorzystał już osiem z dziewięciu żyć, wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu magicznej Gwiazdy Życzeń.

Premiera: 19 września



„Kot w butach”



Na długo przed poznaniem Shreka, legendarny Kot w Butach łączy siły z geniuszem Humpty Aleksandrem Dumpty i znaną na ulicach Kitty Kociłapką i wyrusza w niezwykłą podróż, aby ukraść słynną gęś, która znosi złote jaja.

Premiera: 19 września



„The Fin”



Mia – ukrywająca się Omega – odkrywa podziemny świat, który podważa jej wiarę w państwo, gdy pracownik rządowy zaczyna nabierać do niej podejrzeń.

Premiera: 19 września



„Lodowy szlak: Zemsta”



Kierowca wyrusza do Nepalu, by spełnić ostatnią wolę brata. Gdy jego autobus wpada w niebezpieczeństwo, musi walczyć o życie pasażerów.

Premiera: 19 września



„Wpatrując się w słońce”



Cztery dziewczynki dorastają na tej samej farmie w północnych Niemczech. Choć dzielą je dekady, ich losy w niezwykły sposób zaczynają się ze sobą splatać.

Premiera: 19 września



„Porwanie Arabelli”



Włoszka o imieniu Holly jest przekonana, że żyje nie swoim życiem. Spotkanie z 7-letnią dziewczynką sprawia, że zaczyna patrzeć na siebie inaczej.

Premiera: 23 września



„Zion”



Chris prowadzi beztroskie życie na Gwadelupie, lecz wszystko zmienia się, gdy znajduje porzucone niemowlę.

Premiera: 23 września



„Było sobie kłamstwo”



W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.

Premiera: 24 września



„Raport”



Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.

Premiera: 24 września



„Budka z przekąskami”



Najlepsi przyjaciele AJ i Moose chcą zarobić na szkolnej budce z przekąskami. Gdy plan zaczyna się sypać, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 25 września



„Do szpiku kości”



Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.

Premiera: 25 września



„Czas kruka”



Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.

Premiera: 25 września



„Motocykliści”



Inspirowana słynnym cyklem zdjęć Danny’ego Lyona opowieść o klubie motocyklowym The Vandals, który z czasem zmienia się w groźny gang.

Premiera: 26 września



„Omaha”



Na tle kryzysu gospodarczego z 2008 roku ojciec samotnie wychowujący dzieci rusza z nimi w podróż przez amerykański Zachód, szukając lepszego życia.

Premiera: 26 września



„Saman: Ukryta prawda”



Po zaginięciu 18-letniej Saman Abbas śledczy odtwarzają przebieg sprawy, która poruszyła całe Włochy.

Premiera: 18 września



„Syrena: Głosy Shelley Beattie”



Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators.

Premiera: 23 września



„Dobry duch: Sekrety Opus Dei”



Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei.

Premiera: 25 września Czytaj też:

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