Napisała „Poddaję się” i zniknęła! Wpis gwiazdy Hollywood wywołał lawinę niepokoju

Kate Beckinsale opublikowała na Instagramie tajemnicze wpisy, które szybko zwróciły uwagę jej fanów. Aktorka najpierw zamieściła czarne zdjęcie z napisem „pa”, potem kolejne, ale później je usunęła.

Kate Beckinsale napisała „Poddaję się”

Kolejna była relacja przedstawiającą ulicę z tęczą w tle i słowami: „Gratulacje, wygrałaś. Poddaję się”. Posty zostały później usunięte. Przedstawiciel aktorki nie odpowiedział na pytania redakcji serwisu „Hollywood Reporter” dotyczące ich znaczenia.

Do publikacji doszło w niedzielny poranek. Beckinsale, znana między innymi z serii „Underworld”, zamieściła na Instagramie zdjęcie czarnego tła z białym napisem „pa”. W kolejnym wpisie pokazała ulicę, nad którą widoczna była tęcza. Na fotografii znalazła się również wiadomość: „Gratulacje, wygrałaś. Poddaję się”.

Oba posty zostały później usunięte. Ich treść została jednak zachowana przez internautów i ponownie opublikowana między innymi na platformie X. Dziennikarze „The Hollywood Reporter” zwrócili się do przedstawiciela Kate Beckinsale z prośbą o komentarz i wyjaśnienie wpisów. Do czasu publikacji materiału nie otrzymali odpowiedzi.

Fani zaniepokojeni wpisami aktorki

Tajemnicze publikacje wywołały reakcje fanów aktorki. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania o to, co dzieje się z Beckinsale. „Czy z Kate Beckinsale wszystko w porządku? Mam nadzieję, że po prostu rezygnuje z mediów społecznościowych…” — napisał jeden z użytkowników X.

Inna osoba zwróciła się bezpośrednio do osób, które mogą znać aktorkę osobiście: „Proszę, jeśli ktoś zna Kate Beckinsale osobiście, PROSZĘ, PROSZĘ, sprawdźcie, co u niej”.

Kate Beckinsale wcześniej mówiła o PTSD. Odniosła się także do śmierci matki

Niedzielne wpisy pojawiły się kilka tygodni po tym, jak Beckinsale mówiła publicznie o swoich doświadczeniach związanych z zespołem stresu pourazowego. Wcześniej informowano również, że aktorka usunęła swoje konto na Instagramie, choć później ponownie pojawiła się na platformie.

W usuniętym później nagraniu opublikowanym na Instagramie na początku września Beckinsale mówiła o doświadczeniach osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia. „Ludzie widzieli lub doświadczyli horroru, przerażenia i przemocy”, o których „śnią bez przerwy, więc nie mają chwili wytchnienia. Widzą to. Za każdym razem, gdy zamykają oczy na sekundę”.

Aktorka zwracała również uwagę na potrzebę większej wyrozumiałości wobec osób, których doświadczeń inni nie są w stanie dostrzec. „Biorąc pod uwagę fakt, że problemu nie widać na zewnątrz, może lepiej być dla ludzi łagodniejszym, życzliwszym” — mówiła. „To prawda, że jeśli nie przeszedłeś mili w czyichś butach – jakkolwiek eleganckie by się wydawały – nie masz absolutnie pojęcia, co ta osoba nosi, maskuje lub z czym musi się zmagać w dzień i w nocy”.

Beckinsale wcześniej otwarcie opowiadała również o trudnym okresie po śmierci swojej matki Judy Loe. Kobieta zmarła w lipcu 2025 roku, zmagała się z rakiem w IV stadium.

W okresie żałoby Kate Beckinsale miała także publikować na Instagramie dziesiątki negatywnych komentarzy dotyczących swojego wyglądu. Aktorka mówiła wówczas o trudnościach, z którymi mierzyła się po śmierci matki.

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