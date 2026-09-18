Ludzie kochają ten serial. Wskrzeszone cudo powraca po świetnej premierze rok temu

HBO Max, po ośmiu sezonach epickiego romansu Jamiego i Claire Fraserów, wskrzesiło uniwersum „Outlandera”. Akcja nowości, którą już pokochali widzowie, rozpoczyna się w przeddzień rebelii jakobickiej. Prequel – „Outlander: Krew z krwi” – opowiada o rodzicach Jamiego i Claire – Fraserach i Beauchampach, którzy walczą o swoje uczucie w obliczu licznych politycznych, społecznych i czasowych przeszkód.

Kolejna odsłona epickiej sagi. Jutro na HBO Max

W drugim sezonie serialu „Outlander: Krew z krwi” Ellen, Brian, Julia i Henry walczą nie tylko o siebie nawzajem, ale także o przyszłość szkockich Highlandów. Gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety, los ponownie wystawia obie młode pary na ciężką próbę. Rozdzieleni przez siły, nad którymi nie mają kontroli, będą musieli odnaleźć drogę do siebie w czasie, gdy każdy klan opowiada się po jednej ze stron powstania jakobickiego.

W obsadzie pojawili się: Harriet Slater jako Ellen MacKenzie, Jamie Roy jako Brian Fraser, Hermione Corfield jako Julia Moriston, Jeremy Irvine jako Henry Beauchamp, Tony Curran jako Lord Simon Lovat, Seamus McLean Ross jako Colum MacKenzie, Sam Retford jako Dougal MacKenzie, Rory Alexander jako Murtagh Fitzgibbons Fraser i Conor MacNeill jako Ned Gowan.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest, podobnie, jak w przypadku „Outlandera”, Matthew B. Roberts.

„Outlander: Krew z krwi” – emisja. Kiedy odcinki na HBO Max?

Kontynuacja historii pełnej miłości i tajemnic trafi do HBO Max już jutro, w sobotę 19 września. Nowe odcinki drugiego sezonu serialu „Outlander: Krew z krwi” będą się pojawiać na platformie co tydzień, aż do finału 28 listopada.

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